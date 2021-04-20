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SpaceX承接訂單 將造新載人太空船 最快2024登月

編譯徐榆涵、郭宣含／綜合19日電
NASA在16日選中SpaceX，簽下29億元合約，委託打造重返月球的載人太空船。圖為SpaceX立於德州發射站的月球火箭。(美聯社)
NASA在16日選中SpaceX，簽下29億元合約，委託打造重返月球的載人太空船。圖為SpaceX立於德州發射站的月球火箭。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)日前宣布，太空探索科技公司(SpaceX)將承接訂單，打造一座新的載人太空船登陸月球，象徵馬斯克旗下公司在月球相關競爭上的最新勝利。

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)旗下的太空公司SpaceX在16日擊敗兩大競爭打造「人類登陸系統」(Human Landing System)太空船的對手，包括亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)旗下藍源公司(Blue Origin)和科技公司Dynetics，拿下價值28億9000萬元的合約。

SpaceX將利用「星艦」(Starship)原型火箭把太空人送上月球，太空船最快在2024年載送太空人往返月球表面和太空船；這份合約屬於NASA「阿提米絲」計畫(Artemis Program)的一環，而且大力仰賴私人企業和商業資金。

貝佐斯旗下的華盛頓郵報(WP)報導，原本預期最終會由藍源公司拿下阿提米絲計畫合約，該公司組織「國家隊」，並與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)和諾思洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)合夥。

NASA人類探索行動負責人凱西．路德斯(Kathy Lueders)宣布，人類多跨出了一步，這將帶領人類搭載可持續的人類登錄系統到月球。

SpaceX6預定本月22日發射火箭升空，將美歐及日本的四名太空人送入國際太空站...
SpaceX6預定本月22日發射火箭升空，將美歐及日本的四名太空人送入國際太空站。(美聯社)

NASA透過視訊會議宣布這項第一架商用載人火箭合約，SpaceX在競標中擠下亞馬遜執行長貝佐斯旗下的太空公司「藍色起源」以及科技公司Dynetics，目標除了要把「下一位男太空人和首位女太空人」送上月球外，還要讓首名有色人種登月。

路德斯表示：「透過這份合約，NASA與我們的夥伴可完成21世紀首次登月任務，同時展現NASA推動女性平權與長期太空探索的進程」，「對於讓人類永續探索月球，並著眼包括火星等太陽系太空任務上，這是非常關鍵的一步」。

對此，SpaceX發推文稱，NASA已經選擇用「星艦」原型機把自阿波羅計畫以來的首批太空人送上月球，很榮幸能協助NASA阿提米絲計畫引領人類太空探索的新世代。

馬斯克也在推特上說，「我們很榮幸能成為阿提米絲計畫的一員」，「NASA萬歲！」。

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