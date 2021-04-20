NASA無人直升機火星首飛40秒 萊特兄弟後人類又一壯舉

NASA「機智號」19日成功起飛後，在瞬間拍下火星表面和自己的影子，成為人類見到的第一張無人直升機的外星空拍照。(Getty Images)

國家航空暨太空 總署(NASA )無人直升機「機智號」(Ingenuity)19日完成火星 表面首飛，太陽能動力的機智號從表面起飛，離地三公尺，在空中停留40秒後順利降落；這是繼萊特兄弟(Wright brothers)1903年發明飛行器後，人類又一壯舉，從一個星球對另一個星球，在太空中實現受控制的動力飛行；機智號成功首飛，為日後探索火星與太陽系其他星球開創飛行新時代。

從火星傳回的數據顯示，重1.8公斤的機智號按計畫進行40秒首航；在地球上加州的NASA噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory，簡稱JPL)工程師團隊宣布：「高度計的數據證實，機智號直升機已完成首次飛行，這是一架動力飛行器在另一個星球首航」，控制室歡聲雷動。

JPL火星直升機計畫主管米米‧翁(Mimi Aung)說：「現在我們可以說，人類已讓一架飛行器在另一個星球上飛行了。」

拍下首張無人機外星空拍照

機智號配備兩具攝影鏡頭，一具黑白鏡頭指向下方，兼具拍攝和導航功能，另一具高畫質彩色鏡頭可拍攝水平景象。

NASA直播此次試飛並展示機智號傳回的首批照片，一張黑白照片顯示機智號在空中，機上相機清楚拍下火星表面上的直升機影子，成為人類見到的史上第一張無人直升機外星空拍照。

另外，停在大約200公尺外的火星探測車「毅力號」(Perseverance)也拍到一段彩色短片，顯示機智號在飛行，周圍是橙色風景。

「毅力號」探測車拍到一段彩色短片，畫面中顯示「機智號」在火星地表上空飛行，周圍是橙色風景。(路透)

機智號原訂11日首飛，但NASA針對旋翼進行高轉速測試時發現潛在問題，延後首飛時程；火星空氣稀薄，大氣壓力不及地球的1%，機智號的旋翼必須轉得更快，才能取得足夠上升動力。

萊特首航小布片也送上火星

NASA表示，為紀念這次深具里程碑意義的外太空首航，工程師把萊特兄弟首次試飛機翼上的小布片，貼在機智號的太陽能板下方送上火星，向萊特兄弟致敬。

儘管此次任務飛行的時間很短，仍代表著星際航行的歷史性壯舉；地球和火星距離2.78億公里，無線電訊號從地球傳到火星需時幾分鐘，工程師無法即時遙控操作機智號，而是遠端輸入指令，指示其自動飛行。

太陽能動力的機智號首飛成功，顯示無人直升機技術可用於探索火星與太陽系其他地方，如金星跟土星的衛星泰坦(Titan)，甚至可作為太空人登陸火星的探測工具。