火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高

毅力號探測車在16日拍到「機智號」完成測試後停在火星地表。(歐新社)

國家航空暨太空 總署(NASA)第一架「機智號」(Ingenuity)火星 直升機19日首度完成試飛；雖然機智號僅離地10呎(約3公尺)，盤旋時間甚至只有40秒鐘，卻被視為「萊特兄弟後人類又一壯舉」，主因就在於火星上的環境遠遠惡劣於地球，使飛行難上加難。

機智號除了展現人類飛行工具，以及微處理器的重大突破之外，也預告著未來人類有過透過無人機，探索其他星球上的峽谷、冰帽等探測車無法抵達的地方，甚至若未來人類登陸火星，也可用作環境偵測。

飛行器的升力來自於空氣，而火星的空氣極為稀薄，密度只有地球的1%，因此機智號雖然在火星上只離地3公尺，但是其大氣環境相當於是在地球8萬7000呎的高空飛行(約2.7萬公尺)，相當於聖母峰的三倍高，而直升機的最高飛行紀錄是4萬1000呎(約1.2萬公尺)。

NASA在加州噴射推進實驗室任務小組確認「機智號」起飛成功後興奮鼓掌喝采成功。(路透)

為了讓機智號有足夠的升力，四片超輕的炭纖維打造旋翼轉速每分鐘達2400轉，轉速是一般直升機的五倍。

除此以外，火星距離地球甚遠，無線通訊耗時12分鐘，而且火星的風速較強，每分鐘可達13哩(約20.9公里)，而機智號的總重只有4磅(約1.8公斤)；此外，火星極為嚴寒，最低溫 只有華氏負148度(約攝氏負100度)。

因此在這樣小小的飛行器中，不但要搭載兩具攝影機、電池，還要能有足夠應付強風，而且能自動控制的微處理器，其微處理器要能運行80萬行的原始碼，每秒鐘能夠運算500次以上，才能隨時飛行姿勢或重校飛行路線。

這樣極輕、還極為精密的飛行器，卻又要極為堅固，才能承受火箭從地球發射、在火星著陸的震盪、翻滾、衝擊；參與打造機智號的工程師皮彭伯格(Ben Pipenberg)曾形容其難度如打造「可參加F1賽事的曳引機」。

隨著機智號在火星的飛行試驗持續進行，人類下一個飛行器探測的目標是「木衛六」(Titan，又稱泰坦星)，此星體雖然空氣密度更高、更容易飛行，但是更為嚴寒，連甲烷都呈液態而下「甲烷雨」；此名為「蜻蜓」(Dragonfly)的任務預計在2027年發射，八年後才會到達泰坦星。