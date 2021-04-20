我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

火星空氣極稀薄 「機智號」相當飛到聖母峰3倍高

編譯洪毅／綜合19日電
毅力號探測車在16日拍到「機智號」完成測試後停在火星地表。(歐新社)
毅力號探測車在16日拍到「機智號」完成測試後停在火星地表。(歐新社)

國家航空暨太空總署(NASA)第一架「機智號」(Ingenuity)火星直升機19日首度完成試飛；雖然機智號僅離地10呎(約3公尺)，盤旋時間甚至只有40秒鐘，卻被視為「萊特兄弟後人類又一壯舉」，主因就在於火星上的環境遠遠惡劣於地球，使飛行難上加難。

機智號除了展現人類飛行工具，以及微處理器的重大突破之外，也預告著未來人類有過透過無人機，探索其他星球上的峽谷、冰帽等探測車無法抵達的地方，甚至若未來人類登陸火星，也可用作環境偵測。

飛行器的升力來自於空氣，而火星的空氣極為稀薄，密度只有地球的1%，因此機智號雖然在火星上只離地3公尺，但是其大氣環境相當於是在地球8萬7000呎的高空飛行(約2.7萬公尺)，相當於聖母峰的三倍高，而直升機的最高飛行紀錄是4萬1000呎(約1.2萬公尺)。

NASA在加州噴射推進實驗室任務小組確認「機智號」起飛成功後興奮鼓掌喝采成功。(...
NASA在加州噴射推進實驗室任務小組確認「機智號」起飛成功後興奮鼓掌喝采成功。(路透)

為了讓機智號有足夠的升力，四片超輕的炭纖維打造旋翼轉速每分鐘達2400轉，轉速是一般直升機的五倍。

除此以外，火星距離地球甚遠，無線通訊耗時12分鐘，而且火星的風速較強，每分鐘可達13哩(約20.9公里)，而機智號的總重只有4磅(約1.8公斤)；此外，火星極為嚴寒，最低溫只有華氏負148度(約攝氏負100度)。

因此在這樣小小的飛行器中，不但要搭載兩具攝影機、電池，還要能有足夠應付強風，而且能自動控制的微處理器，其微處理器要能運行80萬行的原始碼，每秒鐘能夠運算500次以上，才能隨時飛行姿勢或重校飛行路線。

這樣極輕、還極為精密的飛行器，卻又要極為堅固，才能承受火箭從地球發射、在火星著陸的震盪、翻滾、衝擊；參與打造機智號的工程師皮彭伯格(Ben Pipenberg)曾形容其難度如打造「可參加F1賽事的曳引機」。

隨著機智號在火星的飛行試驗持續進行，人類下一個飛行器探測的目標是「木衛六」(Titan，又稱泰坦星)，此星體雖然空氣密度更高、更容易飛行，但是更為嚴寒，連甲烷都呈液態而下「甲烷雨」；此名為「蜻蜓」(Dragonfly)的任務預計在2027年發射，八年後才會到達泰坦星。

火星 太空 低溫

上一則

SpaceX承接訂單 將造新載人太空船 最快2024登月

下一則

疫情讓「多代同堂」 倍增 26%美國人三代同堂

延伸閱讀

一張圖看NASA火星無人直升機 成功滯空40秒

一張圖看NASA火星無人直升機 成功滯空40秒
外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空
NASA：創新號火星直升機 最快19日再挑戰首飛

NASA：創新號火星直升機 最快19日再挑戰首飛
NASA直升機疑有技術問題 挑戰火星首飛要再等等

NASA直升機疑有技術問題 挑戰火星首飛要再等等

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
密西西比州43歲男子馬拉加里（左）日前接種嬌生疫苗四小時後，左側中大腦動脈出現血栓，進而導致中風。(取自臉書)

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

2021-04-17 06:22
屋崙暴動照片。（電視截圖）

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

2021-04-17 16:53
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40
彭博資訊報導，花旗集團計畫退出包括台灣在內的亞洲、歐洲、中東及北非等13國市場的零售銀行業務。圖／花旗銀行提供

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

2021-04-15 09:39
繼輝瑞疫苗之後，莫德納公司宣布該公司新冠疫苗也要施打第三劑補強。(美聯社) irus Outbreak Michigan Vaccine A vial of the Moderna COVID-19 vaccine is pictured at a clinic at InterCare Community Health Network, Friday, April 9, 2021, in Benton Harbor, Mich. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

2021-04-17 22:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻