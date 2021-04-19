布希籲國會尊重移民：刻薄言詞擺在一邊
前總統布希(George W. Bush)日前在德州達拉斯自家農場接受哥倫比亞廣播公司專訪時說，希望參與移民議題討論，但不會強制要求國會應該怎麼做，只想跟國會說「把有關移民的刻薄言詞擺在一邊，也把想從政治對手裡贏得分數的企圖擺在一邊」。
74歲的布希個人繪畫作品集「合眾為一：美國移民肖像」」(Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants)即將發行，他接受CBS晚間新聞主播歐唐納(Norah O'Donnell)在18日播出的專訪中說，希望能讓移民討論定調，變得對移民能更尊重，「如此一來可能有助於促進制度改革」。
過去十多年來，移民制度並未獲得大規模改革。布希受訪時說，雖然有多道與移民有關的行政命令發布，「但這一切只代表著國會並未善盡責任」。
若無證移民通過背景調查 願說服共和黨挺入籍
布希表示，移民問題辯論所遇到的問題是，有人可以操弄恐懼，例如說著「移民要來害你」，「但如果有國家願意接受難民，願意接納受傷、受怕的人民，對我來說就是偉大的國家，而我們正是個偉大的國家」。
他也說，如果無證移民通過背景調查，也有繳稅，便願意支持提供入籍管道。歐唐納詢問：「如果拜登總統做出如此提議，你會向同黨人士遊說並爭取支持嗎？」布希回答：「我現在就在這麼做。至於同黨人士是否願意聽，則是另一回事。」
與米雪兒交情好 自認不像川普「戀棧知名度」
布希與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)雖屬不同政黨，卻有著深厚友誼。2016年在史密森尼非裔歷史及文化國家博物館開幕儀式上，米雪兒與布希親切擁抱、2018年在前亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)喪禮上偷偷塞糖，都曾是媒體報導焦點。
對於這段交情引起外界熱議，布希說：「我很驚訝」。他說：民眾政治立場嚴重兩極化，因此無法想像不同政黨的人可以當朋友，「我覺得這是問題所在」。
談到自己與川普的不同點，布希則說，覺得對於總統一職肩負傳承責任，直到現在也有著相同看法，「我不戀棧知名度。」
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