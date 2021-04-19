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布希籲國會尊重移民：刻薄言詞擺在一邊

記者顏伶如／綜合報導
前總統小布希18日受訪時表示希望見到國會降低對移民的敵意，兩黨攜手合作進行移民改革。(取自CBS視頻)
前總統小布希18日受訪時表示希望見到國會降低對移民的敵意，兩黨攜手合作進行移民改革。(取自CBS視頻)

前總統布希(George W. Bush)日前在德州達拉斯自家農場接受哥倫比亞廣播公司專訪時說，希望參與移民議題討論，但不會強制要求國會應該怎麼做，只想跟國會說「把有關移民的刻薄言詞擺在一邊，也把想從政治對手裡贏得分數的企圖擺在一邊」。

74歲的布希個人繪畫作品集「合眾為一：美國移民肖像」」(Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants)即將發行，他接受CBS晚間新聞主播歐唐納(Norah O'Donnell)在18日播出的專訪中說，希望能讓移民討論定調，變得對移民能更尊重，「如此一來可能有助於促進制度改革」。

過去十多年來，移民制度並未獲得大規模改革。布希受訪時說，雖然有多道與移民有關的行政命令發布，「但這一切只代表著國會並未善盡責任」。

拜登政府上月開放媒體到位於德州唐納市海關與邊境保護局的一處收容站採訪，站內都是來...
拜登政府上月開放媒體到位於德州唐納市海關與邊境保護局的一處收容站採訪，站內都是來自中美洲，沒有成人家長陪同的無證童等候被分配到不同家庭。(美聯社)

若無證移民通過背景調查 願說服共和黨挺入籍

布希表示，移民問題辯論所遇到的問題是，有人可以操弄恐懼，例如說著「移民要來害你」，「但如果有國家願意接受難民，願意接納受傷、受怕的人民，對我來說就是偉大的國家，而我們正是個偉大的國家」。

他也說，如果無證移民通過背景調查，也有繳稅，便願意支持提供入籍管道。歐唐納詢問：「如果拜登總統做出如此提議，你會向同黨人士遊說並爭取支持嗎？」布希回答：「我現在就在這麼做。至於同黨人士是否願意聽，則是另一回事。」

與米雪兒交情好 自認不像川普「戀棧知名度」

布希與前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)雖屬不同政黨，卻有著深厚友誼。2016年在史密森尼非裔歷史及文化國家博物館開幕儀式上，米雪兒與布希親切擁抱、2018年在前亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)喪禮上偷偷塞糖，都曾是媒體報導焦點。

對於這段交情引起外界熱議，布希說：「我很驚訝」。他說：民眾政治立場嚴重兩極化，因此無法想像不同政黨的人可以當朋友，「我覺得這是問題所在」。

談到自己與川普的不同點，布希則說，覺得對於總統一職肩負傳承責任，直到現在也有著相同看法，「我不戀棧知名度。」

移民 川普 拜登

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