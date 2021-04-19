無證兒童湧入 邊界緊急收容能力吃緊

拜登政府上月開放媒體到位於德州唐納市海關與邊境保護局的一處收容站採訪，站內都是來自中美洲，沒有成人家長陪同的無證童等候被分配到不同家庭。(美聯社)

拜登 總統上任後改變前任的移民 政策，湧入美國邊境 的移民兒童急遽增加，邊界緊急設施大幅擴增，收容所容納空間吃緊，對邊境管理造成空前壓力。

截至15日，有超過2萬名移民兒童受政府機構看管，其中1萬多人睡在會議中心、軍事基地和用作避難的大型活動場所，緊急收容所空間擁擠且缺乏隱私，另有超過2500人由邊境當局收留，住在不合格的設施裡。

拜登終結前總統川普部分強硬的移民政策，決定不迅速驅逐獨自穿越邊界的兒童，但拜登政府未能準備好迎接快速增加的兒童移民。

長期照護機構並沒有足夠的空間給數量暴增的孩童，且收容能力也在疫情期間大幅縮減，因此這些移民兒童只能被塞給其他機構看管，缺乏照護，律師說有些兒童沒有等到幫助他們與美國親屬團聚的社工出現。

聯邦邊界探員上月底在德州美墨邊界的羅馬市拘留一批涉水而行，來自中美洲的無證移民與孩童，偷渡組織把他們帶邊界河邊後就消失。(美聯社)

歐巴馬及川普任內皆曾有中南美洲兒童移民迅速增加的情形，而這次在疫情衝擊經濟、拜登上任等背景下，兒童移民人數達到歷史新高。

邊境巡邏隊(The Border Patrol)3月共面對1萬8663名孤身前來美國的兒童，是史上單月份最高紀錄。

衛生部也因移民兒童劇增面臨種種難題，衛生部難民安置辦公室官員表示首要任務是將小孩移出邊境監管機構，而這必須仰賴私人經營的網絡幫忙。

4月首周，有5000名兒童被轉移至衛生部經營的據點或收容所，但只有約2000人由親屬接收。衛生部發言人說拜登政府已採取強硬行動來加速移轉待在邊境機構的兒童，並縮短停留在緊急收容據點的時間。

自3月中旬，已加開11處緊急收容中心，近期律師造訪其中兩處據點，有兒童說還沒見到幫忙安排他們與家人團聚的負責人。

專家指出律師長期以來敦促擴大衛生部的能力，以審查贊助人，並準備讓移民兒童迅速交給親屬，而不是一味的增加床位，專家認為投注夠多資金給安排兒童與家人團聚的中間人是其中一個解決方案。