「讀起來像針對川普」新冠仇恨犯罪法 共和黨盼修改條文用語

夏威夷州國會參議員廣野慶子提出的「新冠仇恨犯罪法案」，要求司法部設置審視新冠疫情仇恨犯罪的專員。(美聯社)

92位聯邦參議員 上周同意推動法案，對抗仇視亞裔 歪風，但法案能否過關，還要看民主黨是否同意和緩法條用語；共和黨 表示，法條把仇恨犯罪約束得太窄，好像專門對付把新冠病毒刻意描述為「中國病毒」，讀來像是又要痛毆前總統川普。

「國會山莊報」(The Hill)18日報導，對抗仇視亞裔歪風的法案是由民主黨聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)提出，很多共和黨參議員支持推動本案，但怎麼看都覺得是想攻擊川普，原因在條文把川普刻意用「中國病毒」來指新冠病毒，與「種族歧視、仇恨罪行」勾連起來。

共和黨還認為法案用語好像廣開大門，供「思想警察」團隊矯正政風，尤其有條條文責令司法部長加蘭德(Merrick Garland)、衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)要頒布指南，規定新冠疫情該怎麼描述，才是「最佳措施」。

共和黨聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)表示，她當然譴責反亞裔或任何族裔的仇恨罪行，只是她也認為，本法案太專注於把仇恨罪與大家怎麼談論新冠疫情掛鉤起來。

另位共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn)也贊成廣野慶子的提案，但他表示很關切本案會把言論入罪；「有人會覺得別人講的話冒犯了他，但別人講話顯然受憲法第一修正案保護；最高法院已經明確指出哪些言論，不在能容忍的範野疇。」

共和黨警告說，假如民主黨不同意變更條文，那麼不保證會取得足夠票數，讓全案付諸院會表決。

但是，鑑於目前仇視亞裔歪風真的增加，亞特蘭大發生槍殺八人事件，其中被害人有六名亞裔女性，全國矚目，共和黨想阻擋本案立法，必有風險；好些共和黨助理也承認這一點，他們指出正因如此，才有那麼多黨籍參議員票決支持推動本案。

有位助理表示，即便黨籍參議員對本案心生懷疑，也不會阻撓全院辯論，唯恐提供民主黨更多彈藥，說他們不分青紅皂白，一味阻擋。