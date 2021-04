疫情隔離堆積不滿情緒？ 專家憂：復工後職場槍案恐增加

印第安納州聯邦快遞中心發生槍擊案,造成8人死亡,專家警告,隨著愈來愈多人返回工作崗位,職場槍擊案恐更頻繁。(美聯社)

就在8日德州發生拜倫(Byran)工業區槍擊 案造成1死5傷的悲劇後,時隔一周印第安納州的聯邦快遞中心15日又發生槍擊案,共造成8人死亡。專家警告,隨著愈來愈多人返回工作崗位,職場槍擊案可能愈來愈頻繁。

波士頓東北大學犯罪學教授福克斯(James Alan Fox)表示,在家工作期間,有些人因為和主管見不到面而覺得自己被輕視;如今要回辦公室工作了,數月以來首次與上司見面,可能使他堆積的情緒一次爆發。

「會在職場大開殺戒的人,普遍認為自己受不公平待遇。他們總覺得別人都在升職、別人都在加薪,自己卻要犧牲這些機會。因此隨疫情 減緩,民眾漸漸回辦公室上班,職場槍擊案能會愈來愈多。」福克斯說。

芝加哥西北大學醫學系經濟與衛生政策中心主任蘿莉‧波斯特(Lori Ann Post)進一步指出,職場槍擊案之所以變多,不單是因為大家開始回辦公室上班,更多是因為去年疫情和川普占了太多媒體版面。槍擊案的目的是槍手要「博版面」,現在疫情趨緩,媒體有更多的版面可「博」。也就是說,疫情期間的槍擊案、犯罪率並沒有顯著下降,只是媒體不一定報導。

密蘇里聖路易斯大學(University of Missouri-St. Louis)榮譽教授羅森福(Richard Rosenfeld)在全美28個城市進行調查,發現過去一年中,殺人案、槍擊案、重傷害案等犯罪率其實上升。康州紐海文大學(University of New Haven)的羅勒(Mike Lawlor)教授對此分析道:「疫情期間重大槍案或許變少,但小規模的暴力犯罪 有增加趨勢,現在隨著人們的生活回歸正常,重大槍案的數量也『回歸正常』。」