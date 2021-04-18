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涂萊多之死 警察「追殺畫面」惹議 考驗媒體傳播底線

記者胡玉立／綜合報導
芝加哥警察追趕並射殺13歲少年的影片引起熱議，有的媒體設定底線，不播出血腥畫面；圖為芝加哥民眾走上街頭，抗議警方執法暴力。(美聯社)
芝加哥警察追趕並射殺13歲少年的影片引起熱議，有的媒體設定底線，不播出血腥畫面；圖為芝加哥民眾走上街頭，抗議警方執法暴力。(美聯社)

警方公布13歲少年涂萊多(Adam Toledo)3月29日遭芝加哥警察開槍致死案的隨身錄影畫面，對新聞媒體處理此類影像，堪稱又一次考驗；在警民對峙影片愈來愈常見之際，新聞機構如何衡量該向公眾呈現多少畫面？

大多數全國性電視台採取類似作法；它們呈現警察斯蒂爾曼(Eric Stillman)追趕涂萊多並命令他放下槍枝、隨後涂萊多空手舉起的影像畫面，鏡頭最後停在他遭致命槍擊的那一瞬間。

有線電視新聞網(CNN)「安德森·庫珀(Anderson Cooper)360度」 節目則採用自遠處觀看涂萊多搖晃倒地的另一個影片視角；有些媒體播出斯蒂爾曼試圖為這名少年施行心肺復甦術的簡短畫面。

南加大傳播學院(Annenberg School for Communication)教授阿麗莎‧理查森(Allissa Richardson)表示，「新聞媒體做得愈來愈好，讓畫面停止在某人臨死之前；媒體總算開始明白，沒有呈現那最後衝擊的一刻，一樣能把故事說清楚。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)「今晨」節目主播蓋兒‧金恩(Gayle King)說：「我不想看到他被槍殺的那一幕。」CNN和全國廣播公司(NBC)前新聞部資深主管惠特克(Mark Whitaker)則指出，電視高層明白自己有責任保護觀眾免於受到過於干擾不安的影像傷害；更何況，當今觀眾若想看更多衝突和對抗，大可在網路找到其他選擇。

芝加哥當地的數位新聞網站「芝加哥讀書會」(Block Club Chicago)則讓訂戶自行選擇有或沒有附帶涂萊多遭槍擊的影片新聞內容。「人們有不同的新聞需求，」該網站聯合創始人兼戰略總監薩貝拉(Jen Sabella)說，「 有些人讀過故事就好，有些人想更深入些。」

理查森表示，記者必須考慮警方提供的影像對觀眾的影響為何，她就不讓孩子看這些畫面，以免他們受到傷害。她理解為何有必要展示這些影像，尤其是當錄影畫面與官方說法相矛盾時，但痛苦場景不是非播不可。她說：「我視這種痛苦畫面等同於私刑畫面。」

不過，雙城明尼蘇達大學新聞、多元化與平等教授基爾戈表示，她認為影片的價值在於讓警察事件更清楚，而非口說為憑。

無論是哪種做法，幾乎所有新聞媒體都會警告觀眾，即將看到的內容可能悚目驚心或感到不安。金恩對此表示，她擔心這種警告變得愈來愈無足輕重，觀眾最後幾乎充耳不聞；她說：「過去，人們聽到這樣的警告，可能會說：『哦，天哪，發生什麼事？』現在已經沒人這麼說了。」

芝加哥警察追趕並射殺13歲少年的影片引起熱議，有的媒體設定底線，不播出血腥畫面；...
芝加哥警察追趕並射殺13歲少年的影片引起熱議，有的媒體設定底線，不播出血腥畫面；圖為芝加哥民眾走上街頭，抗議警方執法暴力。(美聯社)

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