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槍案不斷 拜登喊控槍 「法案塞車」難落實

編譯潘勛／綜合17日電
拜登總統呼籲國會盡快立法收緊槍支管制，但大規模基礎建設提案顯然要優先解決；圖為加州一間槍店的員工向顧客展示槍支。(路透)
拜登總統呼籲國會盡快立法收緊槍支管制，但大規模基礎建設提案顯然要優先解決；圖為加州一間槍店的員工向顧客展示槍支。(路透)

美國再發生大規模槍擊案，另數名非裔慘死警槍之下，全國想算帳，拜登總統16日呼籲國會趕快立法，但面臨大規模基礎建設提案可能卡在國會好幾個月，多項重大法案無法同時排上議程，槍枝管制及警政改革勢必排在後頭，拜登必須面對現實。

美聯社報導，拜登就任三個月，雖然大推施政，總面臨民主黨在國會僅占少數多數的現實困境，此外參院想一次處理大規模法案的諸多細項，能力總之有限；白宮先推大規模新冠紓困，現在又推範圍極廣的基建案，只怕占據國會議事好幾個月，槍枝管制、警政改革推案，只怕有得等。

近幾周一波大規模槍擊案爆發於全國，最新一起是兇手15日在印第安納波利斯市槍殺八人，拜登翌日強調，自己從沒把槍管不放在施政優先事項。

對拜登而言，棘手之處在他對民主黨選民做的重大承諾很多，尤其是非裔，他能上位白宮，非裔花了很大力氣；既贊同他施政優先事項，另信任拜登有能力周旋於華府，但槍枝管制之流的法案，已經延擱多年。多起開槍濫殺，再加上警方擊斃少數族裔再引人矚目，在在升高壓力，要他有所行動。

警政改革團體Just LeadershipUSA執行長狄安娜‧霍斯金斯(DeAnna Hoskins)表示，支持者還有耐心，但不會太長；拜登透過行政命令管制槍枝，霍斯金斯表示歡迎，但認為遠遠不夠，無法根絕病灶。

白宮自稱能同步多工，既推基建案，又與溫和派民主黨及共和黨國會議員幕後搏感情，而支持槍管及警改立法過關。

但拜登也自述立法謀略為「一個一個來」，3月他才說，凡能成功推動進步的總統，都能審時度勢，按步就班，定好輕重，來做該做的事；言下之意是某些施政有得等。

重要法案卡關在參院已讓拜登壓力日增，或得接受民主黨內升高的運動，設法鏟除大多數立法要60票才過關的門檻，但民主黨內也有反對聲浪，例如曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)兩位參議員，都反對取消參議員「費力把事拖」(filibuster)的權力；曼欽連眾院通過的槍管法案都反對，所以想在參院過關難上加難。

制止槍枝暴力聯盟(Coalition to Stop Gun Violence)執行長霍維茲(Josh Horwitz)表示，看得出拜登及民主黨國會議員都很努力了，目前關鍵在能向共和黨施壓多大，每天還要再發生多少起持槍濫殺；他說，國家如大船，轉向要花時間，但天天都有人喪命，實在不能再等了。

槍擊案不斷，拜登總統呼籲國會盡快立法收緊槍支管制，但大規模基礎建設提案顯然要優先...
槍擊案不斷，拜登總統呼籲國會盡快立法收緊槍支管制，但大規模基礎建設提案顯然要優先解決，控槍立法要排在後頭；圖為加州一間槍店，一名顧客正在進行購槍詢價。(路透)

拜登 民主黨 白宮

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