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葉倫決策出乎意料？台灣「已達標」 仍未列匯率操縱國

記者張文馨／華盛頓報導
美財政部公布匯率報告，台灣、越南與瑞士符合涉及匯率操縱的三標準，但因無足夠證據，未被列入匯率操縱國名單。(記者潘俊宏／攝影)
美財政部公布匯率報告，台灣、越南與瑞士符合涉及匯率操縱的三標準，但因無足夠證據，未被列入匯率操縱國名單。(記者潘俊宏／攝影)

財政部16日公布「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣、瑞士、越南雖已超過「匯率操縱國」定義門檻，但沒有充分證據證明這三個經濟體操縱匯率，因此未列匯率操縱國；財政部將與台灣接觸，敦促其解決新台幣被低估的問題。

此外，財政部點名中國的匯率干預、外匯政策、央行與國有銀行的外匯活動，以及離岸人民幣市場活動情形，敦促中國提高相關透明度。

財政部這次將中國、日本、南韓、德國、義大利、印度、馬來西亞、新加坡、泰國續列匯率操縱觀察名單，與去年底的報告相比，新增愛爾蘭與墨西哥。

這份報告指出，美國將與越南、瑞士和台灣聯繫，同時也會更全面評估新冠對全球經濟的影響，以更準確判定是否涉及干預貨幣市場，杜絕不公平貿易競爭優勢。

依據2015年「貿易便捷化暨執行法」規定所定三項標準，台灣在去年的報告中符合兩項，被列入觀察名單；今年不僅三項標準都超過，還有增長趨勢。

根據上一次的報告，台灣與美國貿易順差達230億美元，超過美國訂出的200億美元標準。今年報告指出，貿易順差額急遽增加到300億美元，這是包括半導體等設備出口增加所致。

有關經常帳順差，美國標準為3%，最新報告指台灣的經常帳貿易順差佔去年GDP的14.1%，自1987年以來最高。（去年報告時為10.7%）

至於第三個標準「持續單向干預匯率且買入外匯金額超過GDP比重2%」，財政部今年的報告指出，台灣披露去年外匯淨購買額為391億美元，相當於GDP的5.8%，下半年就買了352億美元，相當於GDP的5.3%，尤其是11月和12月的干預特別明顯。

從更廣泛的角度來看，美國財政部建議台灣考慮推動降低居台灣儲蓄率（佔GDP39%，居世界之冠）與投資率（占GDP22%）差異的政策，包括推動促進消費的財政計畫。

彭博報導，這份報告顯示，拜登政府在國際匯率政策上，走的是較不對立的路線，相形之下，川普政府給中國等國家貼上匯率操縱國標籤並無效果，反而激起泛政治化的顧慮。

台灣的財經官員表示，顯示美國財政部長葉倫（Janet Yellen）不是完全按照標準、死板板的做出決策，對於這次的結果，確實有些出乎意料；台灣中央銀行官員說，美國財政部這次的作法比較特別，會持續與美國進行溝通。

台灣 美國 匯率

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