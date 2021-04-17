我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

財政部證據：川普2016競選團隊 曾洩民調數據給俄

記者顏伶如／綜合報導
川普2019年競選團隊的重要成員馬納福，與俄羅斯間諜曾有聯絡管道。(路透檔案照)
川普2019年競選團隊的重要成員馬納福，與俄羅斯間諜曾有聯絡管道。(路透檔案照)

紐約時報報導，拜登政府官員15日指出，川普2016年競選團隊的一名生意夥伴，曾將2016年大選民調統計數據交給俄羅斯情報單位，這項訊息是俄羅斯間諜滲入川普競選團隊核心成員的最強證據。

這項訊息記錄於財政部最新公布的俄羅斯制裁檔案中，首度披露川普競選團隊成員與俄羅斯方面的私人會議與溝通。川普競選團隊重要成員馬納福(Paul Manafort)、 蓋茲(Rick Gates)及生意夥伴都參與和俄羅斯間諜的直接聯絡管道，當時克里姆林宮則從事著秘密運作，企圖破壞2016年美國大選。

報導指出，先前聯邦政府調查中，曾經查出川普助理的生意往來對象、俄籍人士克里姆尼克(Konstantin Kilimnik)，其實是俄羅斯情報人員，馬納福為何將競選團隊內部民調資料提供給克里姆尼克，是特別檢察官穆勒( Robert Mueller)在長達兩年調查中，希望釐清的「通俄案」疑點之一。

財政部新聞稿指出，2016年大選期間，克里姆尼克將敏感的大選民調數據及競選策略資料交給俄羅斯情報機關，克里姆尼克也企圖帶風向，散布消息指稱想要干預美國2016年總統大選的是烏克蘭，不是俄羅斯。

對於財政部發布訊息表示俄羅斯情報單位取得大選民調等選舉訊息，拜登政府並未提供進一步佐證資料。之前政府報告曾經指出，馬納福研判，如果未來希望與克里姆林宮有關的企業做生意，提供深具價值的川普競選策略訊息，將是非常有益的。

紐約時報報導，俄羅斯取得大選民調數據之後，可以對川普競選策略獲得更具體的了解，包括競選團隊將資源集中於何處，當時俄羅斯官方正執行著計畫，設法打擊川普的競選對手。

蓋茲15日發表聲明表示，財政部未能提供證據證明說詞。蓋茲在聲明中說，定期提供民調資料給克里姆尼克是馬納福的指示，數據簡單而且已過時，從來不是即時訊息。

聲明中說，提供的訊息包括公開資料及團隊內部資料，「不是有著大規模人口統計或深度研究的檔案，而是重點數據，裡面並沒有包括任何策略計畫」。

俄羅斯 川普 民調

上一則

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

下一則

反制 俄驅逐美10外交官…開對話大門「考慮領袖峰會」

延伸閱讀

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額

拜登簽署緊急決定 加快難民入美 下個月前提高限額
巴西總統致函拜登 願終結林木盜伐以換取金援

巴西總統致函拜登 願終結林木盜伐以換取金援
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債
「我打了」 伊凡卡高調秀在邁阿密打疫苗照片

「我打了」 伊凡卡高調秀在邁阿密打疫苗照片

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28
美國確診案例持續攀升，過去一周單日平均新增確診逾7萬例，重返去年夏季高峰。（歐新社）

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

2021-04-12 21:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債