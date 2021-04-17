財政部證據：川普2016競選團隊 曾洩民調數據給俄

川普2019年競選團隊的重要成員馬納福，與俄羅斯間諜曾有聯絡管道。(路透檔案照)

紐約時報報導，拜登政府官員15日指出，川普 2016年競選團隊的一名生意夥伴，曾將2016年大選民調 統計數據交給俄羅斯 情報單位，這項訊息是俄羅斯間諜滲入川普競選團隊核心成員的最強證據。

這項訊息記錄於財政部最新公布的俄羅斯制裁檔案中，首度披露川普競選團隊成員與俄羅斯方面的私人會議與溝通。川普競選團隊重要成員馬納福(Paul Manafort)、 蓋茲(Rick Gates)及生意夥伴都參與和俄羅斯間諜的直接聯絡管道，當時克里姆林宮則從事著秘密運作，企圖破壞2016年美國大選。

報導指出，先前聯邦政府調查中，曾經查出川普助理的生意往來對象、俄籍人士克里姆尼克(Konstantin Kilimnik)，其實是俄羅斯情報人員，馬納福為何將競選團隊內部民調資料提供給克里姆尼克，是特別檢察官穆勒( Robert Mueller)在長達兩年調查中，希望釐清的「通俄案」疑點之一。

財政部新聞稿指出，2016年大選期間，克里姆尼克將敏感的大選民調數據及競選策略資料交給俄羅斯情報機關，克里姆尼克也企圖帶風向，散布消息指稱想要干預美國2016年總統大選的是烏克蘭，不是俄羅斯。

對於財政部發布訊息表示俄羅斯情報單位取得大選民調等選舉訊息，拜登政府並未提供進一步佐證資料。之前政府報告曾經指出，馬納福研判，如果未來希望與克里姆林宮有關的企業做生意，提供深具價值的川普競選策略訊息，將是非常有益的。

紐約時報報導，俄羅斯取得大選民調數據之後，可以對川普競選策略獲得更具體的了解，包括競選團隊將資源集中於何處，當時俄羅斯官方正執行著計畫，設法打擊川普的競選對手。

蓋茲15日發表聲明表示，財政部未能提供證據證明說詞。蓋茲在聲明中說，定期提供民調資料給克里姆尼克是馬納福的指示，數據簡單而且已過時，從來不是即時訊息。

聲明中說，提供的訊息包括公開資料及團隊內部資料，「不是有著大規模人口統計或深度研究的檔案，而是重點數據，裡面並沒有包括任何策略計畫」。