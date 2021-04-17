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反制 俄驅逐美10外交官…開對話大門「考慮領袖峰會」

編譯盧炯燊／綜合16日電
俄羅斯普亭總統批准16日驅逐美10名外交人員及制裁美國8名現任及前任官員。(美聯社)
俄羅斯普亭總統批准16日驅逐美10名外交人員及制裁美國8名現任及前任官員。(美聯社)

俄羅斯16日驅逐美國十名外交人員，並宣布制裁美國八名現任及前任官員，以報復美國前一天對俄羅斯實施的制裁及驅逐俄國外交官。

路透報導，反制行動是由普亭總統批准，但在以牙還牙的同時，雙方仍然打開了對話大門；克里姆林宮表示願意考慮普亭與美國總統拜登舉行峰會。

俄羅斯宣布制裁禁止入境的八名美國現任及前任官員包括聯邦調查局(FBI )局長雷伊(Christopher Wray) 、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、聯邦監獄管理局長卡瓦哈（Michael Carvajal)、白宮內政委員會主席蘇珊‧萊斯(Susan Rice)、前總統川普時的國安顧問波頓（John Bolton），以及前中央情報局(CIA)局長伍爾西(James Woolsey)。

國土安全部長梅奧卡斯。（路透）
國土安全部長梅奧卡斯。（路透）
俄羅斯宣布制裁美八名現任及前任官員，包括聯邦調查局局長雷伊等。(美聯社)
俄羅斯宣布制裁美八名現任及前任官員，包括聯邦調查局局長雷伊等。(美聯社)

俄羅斯外交部表示，美國基金組織及非政府組織也禁止在俄羅斯活動，因為這些基金和非政府組織干預了俄國內政。外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov )聲稱，俄方目前仍避免採取措施，讓美國公司在俄羅斯的業務感到「痛苦」，不過會保留這個選項。

拉夫羅夫還警告，俄方可以選擇在經濟上傷害美國，並將它在俄國的外交使節團縮減到只有300人，不過目前仍保持克制。

俄羅斯外交部的聲明指出，俄方願意避免與美方的緊張開係進一步升級，同時尋求冷靜及專業的對話，不過對於美方的制裁浪潮，不能讓它不受懲罰。

聲明也認為，美駐俄大使蘇利文(John Sullivan)應回國磋商，因為鑑於局勢的極度緊張，兩國大使都應在其本國首都磋商。俄羅斯不滿拜登指普亭是劊子手，上個月已召回駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)，歸期未定。而蘇利文說已收到俄羅斯政府的制裁通知，但拒絕進一步置評。

與此同時，克里姆林宮表示雙方的對話大門仍然打開；發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)指出，對緩和緊張局勢的必要性，普亭總統及拜登總統是看法一致。

他說，普亭曾談到建立、正常規範及緩和關係的可行性，也一再說到準備展開對話，也讓對方作好這樣的準備。

國家情報總監海恩斯。(美聯社)
國家情報總監海恩斯。(美聯社)

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