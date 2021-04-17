NOAA：過去10年最熱 「異常熱」將成常態

海洋大氣管理署指出，2011至2020年間，是美國歷史上溫度最高的10年；地球暖化已經成為全球性緊急狀態。(美聯社)

海洋大氣管理署(NOAA)最新公布十年一度的「30年氣候平均值報告」指出，2011至2020年間，是美國 歷史上溫度最高的10年；除了西北部地區的平均氣溫稍降之外，美國其他地區在這段期間平均氣溫都明顯上升；報告並預測，現在「高於正常」的氣溫可能都將成為「正常值」。

這份報告統計了近30年來的氣溫及降水平均值，是全國各地進行氣象預測時的重要參考資料。有些部分的變化很微小，但像氣溫平均這項資料，某些快速暖化的地區就有可能看到飆增的數據。

現在的研究報告是1981至2010年間的統計，以氣象局設立在全國各地觀測站的測量資料作為依據。NOAA指出，以全球來說，2011至2020年也是人類自1880年開始科學紀錄氣溫以來，最熱的10年。

美國廣播公司鳳凰城頻道(ABC 15)的氣象部門主任安珀‧蘇林斯(Amber Sullins)指出，近幾十年來因都市熱島效應(Heat Island Effect)，城市裡的鋼筋水泥使白天吸收的熱氣不易在夜間散逸，而使平均氣溫節節高升。

「去年鳳凰城有53天氣溫高達華氏110度(攝氏43度)，破了之前最高紀錄33天。而且在過去10年中，鳳凰城完全沒有觀測到低溫 紀錄。」蘇林斯說。

從上世紀中葉至今，地球平均溫度已上升華氏兩度(攝氏1.112度)，科學家警告，必須要避免均溫上升超過華氏三度(攝氏1.668度)，否則各種自然災害會更加頻繁。

「均溫上升2度」對大多數人而言或許無感，但科學家說，與往年資料相比，地球均溫上升的影響已不容忽視，這可能導致水資源供應短缺、傳染病迅速傳播、農作物生長不易，以及野火、颶風 、洪災的頻繁發生。