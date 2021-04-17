華裔教授研發「超白漆」 反射98%陽光 建物可降溫10度

普度大學教授阮修林研發「超白漆」，有助減緩地球暖化。(普度大學提供)

美國化學學會最新出版的期刊「應用材料與介面(ACS Applied Materials & Interfaces)」，以普度大學機械工程系華裔教授阮修林(Xiulin Ruan)研發多年的「超白漆」(whitest paint)做為封面，詳細介紹其研究成果，將有助節省能源、落實減碳 ，阮修林依據實驗數據預測，地球如有1%的面積都塗上超白漆，極有可能停止暖化 。

在普度大學任教14年的阮修林16日接受本報電話訪問時說，市售白漆的反射太陽光效能，約為80到90%，等於還有10到20%的太陽光將被建築物吸收，加上一般白色油漆本身就會輻射熱量，因此無法百分之百達到散熱效果。

他所研發的「超白漆」改善目前白漆產品的缺點，由於坊間出售的白漆主要成分含二氧化鈦，此元素會吸收太陽的紫外線，而他與研究團隊發現，如果使用硫酸鋇做為白漆的主要成分，就可達到「不吸收紫外線及減少吸收陽光」，而且製作時把油漆顆粒濃度提高到六成，可以更好的反射陽光。

此外，他發現，如果製作白漆時的成分顆粒尺寸一致，只能反射一種光線波長，然而太陽光具有很多種光波，所以改採採取不均勻尺寸的顆粒，就可以達到反射各種波長的功效。

阮修林介紹，依照上述原則製作出來的超白漆，成本與市售白漆相差無幾，但超白漆可反射照在漆面上98.1%的陽光，也就是把熱量以光速輻射到太空 中，還具有將溫度降到環境溫度以下的特殊功能。

實驗顯示，只要在屋頂塗超白漆，建物溫度就能降到環境溫度以下，例如陽光強烈時，塗超白漆處的溫度可因此降低攝氏4.5度，晚上更可降溫攝氏10度。

阮修林說，地球越來越熱，冷氣機的使用也不斷增加，冷氣將熱量排到室外，仍然留在地球，催化地球暖化，而超白漆是將熱量射到太空，對於減緩地球暖化功能顯著。

阮修林2000年畢業於中國清華大學，2002年取得該校碩士，2006年獲得安娜堡密西根大學機械工程博士，隔年至普度大學機械系任教至今。