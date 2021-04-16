柯瑞「氣候外交」破冰？ 北京低調

美國氣候變遷特使柯瑞(左)14日抵上海，他是拜登總統上任後首位訪問中國的美國高階官員。(路透)

美中「氣候外交」登場。美國 氣候變遷總統特使柯瑞 14日抵上海，與中國 氣候變化事務特使解振華舉行閉門會談。

據傳，柯瑞可能會與分管生態環境的中國副總理韓正視訊會談，還可能與中共中央外事辦主任楊潔篪及外長王毅對話。

柯瑞是拜登總統上任後首位訪問中國的美國高階官員，外界高度關注柯瑞此行能否為中美關係破冰，但北京顯然對柯瑞此行審慎、低調以對。

柯瑞到訪的消息14日是由中國生態環境部發布，而非外交部。據中國生態環境部新聞稿，柯瑞此行將與解振華就中美氣候變化合作、「聯合國氣候變化框架公約」第26次締約方大會等交換意見。

柯瑞的車隊14日晚間才駛入上海浦東的東郊賓館；東郊賓館一整天都戒備森嚴。

中國國際問題研究院美國研究所助理研究員張騰軍接受上海澎湃新聞訪問時表示，柯瑞此行更多是一種功能性的。他認為，考慮到美國將主辦氣候峰會，美中尋求在峰會前就相關領域進行對表，應是柯瑞此行主要任務。

但張騰軍也說，「柯瑞此行在一定程度上仍具象徵意義，再次表明美方仍然希望在一些全球性議題上同中國合作。」

美國將於22日世界地球日當天舉行「全球氣候峰會」，並已邀請中國國家主席習近平。

外界盛傳，柯瑞此行任務之一就是說服習近平出席拜登主持的氣候領袖峰會。耐人尋味的是，北京先宣布，應法國總統馬克宏的邀請，習近平16日將與法德領導人進行氣候視訊峰會。

中國環球時報15日發出社評稱，「中美氣候合作的環境太惡劣」，但仍強調中美關係多有一個合作點總比多有一個衝突點好。「無論是誰，能把兩國關係往前推動一點，總比把它往後拉一點更值得稱道」。