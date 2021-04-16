陶德：拜登政府可靠可信 蔡英文：盼速重啟TIFA對話

拜登總統欽點老友陶德率團訪台，台灣蔡總統在官邸設宴接待，並在臉書秀出賓客照片，還有四隻狗一起合照。(圖取自蔡英文臉書)

美國 前聯邦參議員陶德率團訪台，台灣蔡英文總統14日在總統府內接見訪賓，她主動提到近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在台灣周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。陶德一行16日結束三天的訪台行程。

蔡總統表示，拜登 上任以來，台美關係持續穩定發展。美國國務院上周宣布新的對台交往準則及日前台美簽署海巡工作小組備忘錄，也都展現台美關係的實質進展。尤其在供應鏈安全、5G科技和基礎建設等方面，台美雙方都已經展開更密切的合作，期待盡速重啟TIFA對話和進一步強化雙邊的經貿夥伴關係。

蔡英文感謝拜登政府多次重申台海和平穩定重要性，近來中國頻繁派遣軍艦、軍機在周邊海空域進行軍事活動，改變印太區域現狀，也威脅區域的和平穩定。她說，台灣作為積極貢獻國際社會的一分子，非常願意與美國等理念相近國家一同守護印太區域穩定，阻止冒進挑釁的行為。

陶德致詞時表示，大家之後會發現，拜登政府是可靠且值得信賴的政府和朋友，他有信心，拜登政府會支持台灣拓展國際空間，支持台灣積極投入自我防衛，也會進一步深化台美間既有的強健經濟聯繫。

陶德說，他是台灣多年老友，今年適逢「台灣關係法 」立法42周年，1979年時，他在眾議院正是「台灣關係法」的推動者之一，「台灣關係法」的重要性日漸彰顯，「我想我可以很有自信大聲地說，現在是美台關係有史以來最強健、牢固的時候。」

陶德指出，跨黨派代表團來台共聚一堂，是應老友拜登請託，重申美國對台美關係承諾及美國對台美共享利益、深化雙邊合作的堅持。

阿米塔吉表示，過去數十年來，美國在民主黨、共和黨領導下，對台灣一向都是大力支持，不同政府的支持，可能出自於不同原因，但最重要的是，大家都覺得有必要支持台灣民主發展。他也提到，「我也不會避諱提到，有些政府對台灣支持中加入中國因素」，但他可以保證，拜登政府麾下是非常單純建立對台的強健支持，這也是代表團這次為什麼會來到台灣。

陶德訪問團稍晚也和行政院長蘇貞昌會談。據轉述，蘇貞昌在會中表示，台美在經貿關係上應更進一步對話，尤其台灣民眾非常期待重啟TIFA談判，並協商台美之間簽署BTA。

蔡總統當晚在官邸宴請訪團貴賓，包括副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正都一起參與。