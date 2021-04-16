擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水

國會眾院議長波洛西15日表示，她不支持民主黨議員提出的增加最高法院大法官員額的議案。(路透)

眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)等多位進步派民主黨議員15日提出擴編最高法院的草案，作為督促白宮支持大法官 員額擴編的舉措之一；不過，眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)表示，可能不會就此投票表決。

國會山莊報(The Hill)報導，眾院司法委員會主席納德勒、紐約州眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、喬治亞州眾議員強森(Hank Johnson)，以及麻州參議員馬基(Ed Markey)15日上午召開記者會，提出將最高法院大法官員額從目前九席增至13席的立法草案。

對於波洛西潑冷水，納德勒樂觀表示，「波洛西擅長就事論事」，一旦法院需要裁決關鍵議題時，「波洛西和其他人就會認同了」。

拜登 總統數日前才簽署行政命令籌組委員會，研議擴編最高法院員額的可能性；這個36人的委員會將召開公聽會，廣納專家及各方意見，之後會有180天的時間，針對此議題撰寫成報告。

進步派對於拜登委員會的看法迥異，認為方向正確但成員缺乏菁英背景。

「國民自然會對委員會成員抱持懷疑與猜忌，畢竟幾乎所有成員都受到最高法院右翼極端分子對日常生活影響的保護。」瓊斯在聲明中表示：「儘管如此，我依然希望委員會將與我們協力擴編最高法院員額。」

進步派人士向來要求拜登擴編法院員額，以抗衡現行保守派大法官占多數的局面。

自由派人士不滿共和黨2016年阻撓時任總統歐巴馬任命大法官的空缺，共和黨當時表示，不宜在選舉年提名新大法官；然而，共和黨2020年10月卻在選舉年火速提名保守派的巴瑞特(Amy Coney Barrett)，接替癌逝的大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)。

維權團體「要求正義」(Demand Justice)執行主任法隆(Brian Fallon)說：「我們現在的目標是要推行草根運動，對國會的每一位民主黨議員施壓，訴求支持這項法案，因為這是恢復最高法院平衡並保護美國民主的不二法門。」