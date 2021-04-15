美「疫」外番茄醬包荒 餐館業：大家都在搶

「番茄醬包」缺貨，小包裝番茄醬價格也上漲，亨氏產品尤其歡迎。(Getty Images)

疫情 下，產品供應鏈問題層出不窮；目前最令全國各家餐館頭疼的關鍵缺貨產品是：「番茄醬包」；為解決這項堪稱「動搖美國 飲食基石」的難題，餐廳紛紛設法變通，或將大罐番茄醬分裝倒在小杯裡，或尋找替代品；餐飲業界大嘆：「大家都在搶番茄醬！」

疫情持續一年多來，原本只做內用的餐館變成外賣專家，番茄醬包成為全國各連鎖餐廳的重要調味品，價格也水漲船高；根據餐廳業平台Plate IQ數據，去年1月以來，小包裝番茄醬價格上漲13％，市占量激增，瓶裝番茄醬銷量相對減少。

番茄醬包需求激增，快餐業巨頭也忙著掃貨，總部位於肯塔基州、有近700家分店的「海滋客」(Long John Silver)速食連鎖餐廳不得不找二級供應商提供散裝番茄醬，必須多付50萬元；該店行銷長史戴芬妮‧馬汀莉(Stephanie Mattingly)說：「大家都在搶番茄醬！」

番茄醬難題堪稱動搖了美國飲食基石；據市場研究公司Euromonitor數據，番茄醬是美國餐館用量最高的佐餐醬料，去年向食品業出售約30萬噸，全國番茄醬零售額逾10億元，比2019年增長約15％。

Euromonitor研究公司表示，番茄醬製造大廠卡夫亨氏(Kraft Heinz)在美國調味品零售市場佔將近七成銷量，但這家有150多年歷史的品牌也來不及為疫情做好準備，產量趕不上接踵而來的番茄醬包訂單。

卡夫亨氏部門總裁康奈爾表示，公司正設法增加供應量，將番茄醬包產量提高約25％，年產量可逾120億包。卡夫亨氏一方面加班生產，也削減部分品項，更專注生產小包裝。此外，該公司還發明了感應式番茄醬供應器，以滿足疫情下人們對共享瓶裝番茄醬的安全需求。康奈爾說，「我們正在竭盡所能。」

番茄醬荒也迫使一些亨氏番茄醬的忠實信徒改變習慣，開始改試別的品牌。

今年稍早，擁有630多家分店的德州Roadhouse牛排連鎖餐廳，因為亨氏番茄醬供不應求，開始去好市多 (Costco)等量販批發商找替代品；該餐廳發言人多斯特表示，公司去年用掉了500萬盎司的番茄醬，有感於亨氏番茄醬包可能供應不足，餐廳打算試用其他廠品替代品。

他說，「我是亨氏愛用者，但人不可能死忠一輩子。」