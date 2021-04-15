疫情初期「瘋囤衛生紙」 今年銷量下降

去年疫情高峰前，民眾搶購衛生紙；現在衛生紙貨架擺滿商品。(記者黃伊奕／攝影)

去年3月新冠疫情 初期，許多民眾恐慌性囤積衛生紙，讓許多家庭衛生紙堆積如山，甚至導致今年衛生紙銷售下滑，成了疫情衝擊最鮮明的縮影之一。

「華爾街 日報」引用尼爾森(NielsenIQ)的數據報導，今年1月全國衛生紙銷售額較去年同期下滑4.3%，由於去年1月疫情尚未爆發，代表去年3月時的衛生紙搶購、囤積，影響已在今年初浮現。

數據顯示，去年3月第二周的衛生紙銷售額比正常水平多了一倍；一般來說，全國衛生紙年銷售額約90億元，但是去年突破110億元，代表今年銷售額可能不會超過90億元。

紐約州 新羅謝爾(New Rochelle)居民瑪喬麗‧格林伯格(Marjorie Greenburgh)表示，她的家中現在囤了54捲衛生紙，因此預計「一段時間內」都不用再買了。

雖然疫情期間紙巾、清潔劑等產品銷售均上揚，但衛生紙特別明顯；造成此現象的原因，是疫情爆發初期，網路上盛傳衛生紙可能面臨短缺，在亟需個人衛生用品的時期，觸發不少民眾的恐慌情緒。

格林伯格表示，當時真的「無法知道之後還能不能買到(衛生紙)，所以每次出門都會添購一些，然後就累積成這樣了」。

由於民眾搶購太猛，寶潔還專為需要衛生紙的民眾建立免費電話專線；沃爾瑪(Walmart)執行長董明倫(Doug McMillon)去年4月還親上火線，在電視節目中呼籲民眾不要再搶購衛生紙。

結果真正導致衛生紙一度缺貨的不是疫情，而是當時民眾瘋狂搶購；由於建立衛生紙生產線需投入數十億元，耗時數月，且設備足有四層樓高，代表當貨架一空時，無法立即補足；諮詢商Fastmarkets RISI分析師拉格(Jonathan Rager)就表示，衛生紙之亂可謂疫情衝擊最鮮明的縮影之一。