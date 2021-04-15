嬌生、AZ疫苗致血栓 佛奇曝有「關鍵相似處」

針對嬌生疫苗引發血栓之事，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇表示，嬌生與同樣曾發生血栓後遺症的阿斯特捷利康疫苗有「強烈的相似之處」。(路透)

針對嬌生 公司(Johnson & Johnson)研發的新冠肺炎疫苗 引發血栓，造成至少一人死亡的事故，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，嬌生與同樣曾發生血栓後遺症的阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗（AZ疫苗）有「強烈的相似之處」。

佛奇14日接受國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日」(Today)訪問時說：「依照疫苗接種計畫的時間軸來看，兩者有強烈相似之處；特別重要的是，他們都有血栓的臨床病症和血小板過低的情形，這是我們不能忽視的。」

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專家研判，嬌生疫苗製造技術中用來刺激人體免疫系統產生抗體的「腺病毒」，恐怕是造成血栓意外的關鍵；雖然發生的機率極低，但專家們認為腺病毒在刺激免疫系統產生反應的同時，很可能促使免疫系統攻擊血液中特定成分而導致血栓。

因此專家也懷疑，使用同樣技術的阿斯特捷利康疫苗先前爆發的血栓事件，與嬌生疫苗事發的原因如出一轍。

目前接種嬌生疫苗出現血栓病症的六名患者皆為18歲至48歲的女性；而阿斯特捷利康疫苗在英國和部分歐洲國家也都有血栓的案例，11個確定的案例患者年齡在20至40多歲，其中有九名女性。

阿斯特捷利康目前仍未獲得美國 政府的緊急使用授權，歐盟藥品管理局(European Medicines Agency)和英國藥物及保健產品管理局(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)更在上周警告有關使用該疫苗與血栓的關聯性。

丹麥開全球第一槍 停用AZ疫苗

丹麥14日宣布全國將停止使用阿斯特捷利康疫苗，成為全球第一個禁止該疫苗的國家；儘管世界衛生組織(WHO)及歐洲藥品管理局建議可繼續使用該疫苗，但丹麥衛生局長布勞斯特倫(Soren Brostrom)在記者會上堅持，將在不使用該疫苗的情況下繼續推動疫苗接種。

美國聯邦疾病防治中心(CDC)也將召開諮詢委員會，討論目前發生的血栓案例和未來有關嬌生疫苗的使用建議修改，以及分析其他可能導致血栓的原因。