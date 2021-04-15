研究：英變種傳染力強 但不會增致死率

研究顯示英國變種病毒「B.1.1.7」的傳染力更強，但不會加重疫情的嚴重程度；圖為英國變種病毒中病毒顆粒(橙色)的細胞彩色顯微照。(Getty Images)

根據英國 兩項最新研究顯示，英國率先發現的新冠變種病毒「B.1.1.7」比起原始病毒更具傳染力，但不會加重疫情 的嚴重程度，此與先前「B.1.1.7致死率更高」的假設，截然不同。

兩研究報告均於12日分別發表在刺胳針傳染病學期刊(The Lancet Infectious Diseases)及公衛期刊(The Lancet Public Health)上，其中一份研究指出，就B.1.1.7病毒住院患者的樣本觀察，其與重症間並無關聯，但病毒量確實較多，說明這種病毒的傳染力較強；而另一份研究報告則指出，病患自稱所出現的部分症狀，與B.1.1.7病毒間在數據上沒有顯著相關。

在傳染病期刊上發布的研究報告，以496名住院病患為樣本，自去年11月9日起至12月20日止，採集鼻腔及咽喉檢體。結果顯示，其中341名病患所感染的病毒有基因重組的現象，而其中198名病患係感染B.1.1.7病毒。

然而，感染B.1.1.7病毒的198名患者中，只有36%惡化成重症或死亡，與非B.1.1.7病毒病患38%的重症率，在統計上無顯著差異。即使單就死亡率而言，感染B.1.1.7病毒病患死亡率為16%，非B.1.1.7病毒病患死亡率為17%，這樣的數據代表B.1.1.7病毒與高致死率間並無顯著相關。

然而，雖然B.1.1.7病毒與致死率間相關性不高，但其病毒量確實比非B.1.1.7病毒多。感染B.1.1.7病毒的患者可能因此讓其臨床症狀更明顯，才讓外界有「B.1.1.7致死率更高」的錯覺。

而在公衛期刊上發表的研究，則係以應用程式追蹤共計3萬6920名確診病患。結果也指出感染B.1.1.7病毒的患者與重症比率間無顯著相關。此外，這份研究還發現再次感染新冠肺炎的機率很低，只有0.7%病患在康復90天後再度回報確診，而且再度確診與否，與是否感染B.1.1.7病毒無關。

倫敦帝國學院醫學院教授布列塔‧傑威爾(Britta Jewell)說：「兩份研究報告均指出B.1.1.7病毒的傳染力更強，這確實與英國於12月病例大量激增，以及歐洲第三波疫情的時間點相符。而只要疫情繼續，那麼病毒的變種也會繼續。因此這兩份報告對於需要花比較多時間等待疫苗配送的中低收入 國家而言，具有防疫政策選擇的重要性。」