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研究：英變種傳染力強 但不會增致死率

編譯柯立偉／綜合14日電
研究顯示英國變種病毒「B.1.1.7」的傳染力更強，但不會加重疫情的嚴重程度；圖為英國變種病毒中病毒顆粒(橙色)的細胞彩色顯微照。(Getty Images)
研究顯示英國變種病毒「B.1.1.7」的傳染力更強，但不會加重疫情的嚴重程度；圖為英國變種病毒中病毒顆粒(橙色)的細胞彩色顯微照。(Getty Images)

根據英國兩項最新研究顯示，英國率先發現的新冠變種病毒「B.1.1.7」比起原始病毒更具傳染力，但不會加重疫情的嚴重程度，此與先前「B.1.1.7致死率更高」的假設，截然不同。

兩研究報告均於12日分別發表在刺胳針傳染病學期刊(The Lancet Infectious Diseases)及公衛期刊(The Lancet Public Health)上，其中一份研究指出，就B.1.1.7病毒住院患者的樣本觀察，其與重症間並無關聯，但病毒量確實較多，說明這種病毒的傳染力較強；而另一份研究報告則指出，病患自稱所出現的部分症狀，與B.1.1.7病毒間在數據上沒有顯著相關。

在傳染病期刊上發布的研究報告，以496名住院病患為樣本，自去年11月9日起至12月20日止，採集鼻腔及咽喉檢體。結果顯示，其中341名病患所感染的病毒有基因重組的現象，而其中198名病患係感染B.1.1.7病毒。

然而，感染B.1.1.7病毒的198名患者中，只有36%惡化成重症或死亡，與非B.1.1.7病毒病患38%的重症率，在統計上無顯著差異。即使單就死亡率而言，感染B.1.1.7病毒病患死亡率為16%，非B.1.1.7病毒病患死亡率為17%，這樣的數據代表B.1.1.7病毒與高致死率間並無顯著相關。

然而，雖然B.1.1.7病毒與致死率間相關性不高，但其病毒量確實比非B.1.1.7病毒多。感染B.1.1.7病毒的患者可能因此讓其臨床症狀更明顯，才讓外界有「B.1.1.7致死率更高」的錯覺。

而在公衛期刊上發表的研究，則係以應用程式追蹤共計3萬6920名確診病患。結果也指出感染B.1.1.7病毒的患者與重症比率間無顯著相關。此外，這份研究還發現再次感染新冠肺炎的機率很低，只有0.7%病患在康復90天後再度回報確診，而且再度確診與否，與是否感染B.1.1.7病毒無關。

倫敦帝國學院醫學院教授布列塔‧傑威爾(Britta Jewell)說：「兩份研究報告均指出B.1.1.7病毒的傳染力更強，這確實與英國於12月病例大量激增，以及歐洲第三波疫情的時間點相符。而只要疫情繼續，那麼病毒的變種也會繼續。因此這兩份報告對於需要花比較多時間等待疫苗配送的中低收入國家而言，具有防疫政策選擇的重要性。」

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