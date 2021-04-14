緩兵之計？壯士斷腕？拜登準備終結「阿富汗戰爭」

美國總統拜登將宣布從阿富汗撤軍，預計在9月11日前完成。（美聯社）

「美國 史上歷時最漫長、最耗錢的戰爭，終於要結束了？」白宮13日下午證實，美國總統拜登 即將於14日發表重大戰略演說，確認會在今年9月11日從阿富汗「無條件全面撤軍」——換言之，在911事件20周年之際，這場耗時20年、軍費消耗將近2.5兆美元的「天價苦戰」，終於要果斷落幕——事實上，美軍全面撤軍的決定，早在川普 政權末期就已拍板下令，但當時無論是阿富汗政府軍、北約盟國、美軍內部、甚至是川普的共和黨團卻都大力反彈。因此這回拜登在想什麼？與川普有什麼不一樣？美國戰略考量是什麼？血戰20年恐成一場空的阿富汗，又真能如願讓「戰爭」落幕嗎？

➤➤➤終結美史最長戰爭 拜登將宣布911前「撤軍阿富汗」

拜登決定「911全軍撤出」的消息，首先由華府消息靈通的《華盛頓郵報》與《路透》，於4月13日上午獨家披露。消息的真實性，隨後也透過白宮新聞發言人莎奇（Jennifer Psaki）確認，並宣布：「拜登總統將於周三發表演說，確認阿富汗『終戰之局』的下一步規畫，包括如何與盟軍夥伴、阿富汗政府協調時間表，以達成美國全面撤軍的目的。」

發言人莎奇：拜登將親自解釋

莎奇表示，拜登預計將在周三拜訪阿靈頓國家公墓，除了就這20年來殉國於阿富汗戰場的男女將士致意，也將藉此舞台宣布、解釋自己的「阿富汗撤軍決定」；與此同時，雙雙抵達比利時布魯塞爾訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），也將聯手與北約盟國正面協商，直接討論要如何同步面對「美軍撤出後的未來阿富汗佈局」。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。(Getty Images)

拜登的撤軍消息，在第一時間雖然引起美國輿論「苦戰終於要結束了」的感嘆與鬆一口氣；但其基礎的戰略方針，基本上仍沿襲於川普總統任期之末，所留下來的國策方向——因為在2020年初，川普政府就已與阿富汗政府、阿富汗塔利班，分別簽署了「共同和平協議」，內容逼使了阿富汗政府與塔利班進入和平談判進程，並承諾美軍將全面撤軍。

在隨後的談判進程中，對於阿富汗各界談判僵持極感不耐煩的川普，一手拍板決定「美國將於2021年5月1日全面撤軍」——但此一政策，卻讓美軍眾將、北約盟軍、以及喀布爾政府極為錯愕，因為在川普－塔利班終戰談判的同時，塔利班仍不斷策動對於政府單位的恐怖攻擊（攻擊警察、醫院、大使館、學校、大學、女性教育與記者單位...雖然塔利班官方總是否認，但證據與各方線報都指向是塔利班激進派系或其武裝側翼），因此川普片面決定的「51總撤兵」，也被視為「美國放棄盟邦」的棄局表態，對政權本就岌岌可危的喀布爾當局來說，無疑是雪上加霜。

美軍高層曾怨：匆促離開算什麼

當時，美軍高層不滿地抱怨：在犧牲十多年之後，如果過度匆促地離開阿富汗，不僅恐重演當年「西貢失守」的崩潰悲劇，除了讓塔利班的恐怖主義政權「全面重返」、使美國在國際威信全失之外，「眾將士的殉國血淚，到了最後又算是什麼？」

但在外交戰略與政治思考上，川普的決定方針其實更像是「壯士斷腕」，因為在將近20年的漫長戰爭中，美國已經試盡了各種軍事模式，就算總投入軍費超過2.5兆美元、本國將士死傷破萬，美軍仍無法徹底殲滅塔利班的威脅——換言之，美軍在阿富汗面對的，是一場「不可能凱旋的戰爭」，因此在尚有機會談判退場的時刻，美國就應該盡快抽身，「就算不能成功，也至少不要全面失敗。」

然而相關的壓力，卻也讓談判優勢極大程度地向塔利班傾斜——塔利班方面雖然與美國簽署了協議，但在降低軍事衝突、控制恐怖攻擊的態度上，卻顯得頗為消極；同時，在進一步的結談判中，塔利班也不斷死咬著「外國軍隊必須先全部撤收」的絕對前提，並以此拒絕與喀布爾政府、美國、歐盟的進一步和解進程。

美軍面對不可能凱旋的「敗局循環」

於是，阿富汗的狀況變成了「敗局循環」。川普為了加速和平談判，而下達了「51總撤收」的軍令狀；但美軍片面宣布要全部撤收的消息，卻讓認為阿富汗政府沒了美軍之後鐵定垮台的各地軍閥，紛紛倒戈投誠塔利班；而因此聲勢大振的塔利班於是食髓知味，堅持要北約與美軍全面撤走之後，塔利班才會與「沒有外國人撐腰的中央政府」進行政治談判。

阿富汗戰爭的狀態惡化，也讓許多共和黨人公開譴責川普的撤軍決定，其中就以任內一直公開挺川普、敗選後卻很快翻臉成仇的參議院的保守派領袖麥康諾（Mitch McConnell）為主力人物，因此來自軍系與自家黨團的強烈抵制，遂隨著2020總統大選的白熱化，而暫時被擱置在一旁，直到川普敗選下台、燙手山芋輪到拜登手上為止。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍；圖為自阿富汗返國的一名美軍在機場緊抱一歲的兒子。(Getty Images)

拜登年初上台後，首先要遭遇的迫切問題，即是「阿富汗的51撤軍期限」究竟該不該蕭規曹隨、繼續執行——於政治層面上，雖然美國朝野仍期待能「體面地結束阿富汗戰爭」，但有沒有必要在今年內強制終戰？就算是民主黨內也有明顯的異音。

撤兵承諾 虛晃一招的緩兵之計

同時，在拜登接收政權，並整理好內閣安排與國策方針後，距離51大限也只剩下不到十個星期的時間。無論是軍方的報告還是在地的外交現實，拜登團隊都判斷：「美軍不可能於5月全面撤軍。」鑑此，拜登本回的「911撤兵承諾」也成為了虛晃一招的緩兵之計，

「...因為拜登與川普一樣要從阿富汗抽身，但911無條件撤兵的說法，於現實上就只是把美軍大撤退的承諾日期，片面推遲4個月而已。」

與拜登合作密切、曾在歐巴馬政權擔任副國家安全顧問的羅德斯（Benjamin Rhodes）認為，拜登爭取的4個月緩兵時間，除了有利於美軍與北約盟軍的「離場協調」外，在國內政治上也釋出了戰略大轉向的風向，

「如果拜登真能同步撤離阿富汗、通過修正新版的《授權作戰法》（給予總統用兵權）、結束美國在葉門戰爭的煽火角色、重新回歸伊朗核子協議...那麼2021年很可能成為美國終於擺脫『後911時代』的關鍵轉折點。」

圖為2020年9月，阿富汗政府和塔利班代表出席在多哈舉行的會談。 （路透）

拜登政權 恐有更多威脅目標

同時，白宮方面也向《華盛頓郵報》暗示：雖然美國在阿富汗戰爭已經砸下了20年的戰略犧牲，但在國際動盪的現在，拜登政權還有許多更大的威脅目標——像是中國、氣候變遷、全球疫情善後——須也同樣需要美國政府極大的政策精力與資源下注，這也才是911期限的最終取捨動機。

但就算盤算得再有道理，拜登的決定卻也與川普一樣，遭遇了強烈的意見分裂與政治批評——像是昔日因撤軍問題與川普槓上的共和黨大老麥康諾、葛理漢（Lindsey Graham），就先後怒批拜登是在：

「背叛盟國的信任...背叛了阿富汗政府！」

與此同時，民主黨陣營與其他自由派的國際NGO也都擔心，拜登的「無條件撤軍」承諾，恐釋出錯誤的印象，像是塔里班與其他激進主義側翼武裝，近半年來針對現代化學校、女性公眾人物的恐怖攻擊與暗殺事件，頻略已有越趨頻繁而張狂之勢，

「如果美軍說走就走...那麼那些長期與歐美國家合作、發展現代化教育與女性權益保障的阿富汗夥伴們，未來除了等死、等著塔里班的復仇清算外，他們又該怎麼辦？」

不過拜登的撤軍決定，也同樣爭取到了跨黨派的意外支持，像是民主黨的「左翼大老」桑德斯（Bernie Sanders），就大聲稱讚拜登終結戰爭的果斷決策；而一直不認可拜登，在戰略立場上極為保守鷹派的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz），亦罕見地稱讚了拜登的政策，並歡欣鼓舞地表示：「美國人的子弟兵，終於要平安地回家了！」

北約總部、德國 採開放配合態度

然而美國人之外，其他「盟軍」與「敵人」的態度又是如何呢？根據《金融時報》與《半島電視台》的說法，北約總部與德國方面，都對美國的同步撤軍溝通，採取開放的配合態度；阿富汗中央政府方面，則早就已經認命、接受了「美軍一定會走」的事實，為希望透過接下來4個月的緩衝，爭取到後續的軍事承諾與遠端資源，並針對塔利班失控毀約的局面，尋求北約的追加保護傘。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。圖左二為國防部長奧斯丁。(Getty Images)

至於塔利班方面，在短暫的承諾之後，塔利班以透過官方發言人重申了強硬的立場，並暗示塔利班不排除將以此作為「擴大攻擊中央政府的軍事理由」，

「承諾不實現的話也只是空話，除非『所有外國軍隊』全面離開阿富汗的國土，否則塔利班沒有必要、也不願意參與任何形式的談判浪費時間。」