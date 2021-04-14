終結美史最長戰爭 拜登將宣布911前「撤軍阿富汗」

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍；圖為自阿富汗返國的一名美軍在機場緊抱一歲的兒子。(Getty Images)

拜登 政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國 史上最長的海外戰爭。

川普政府去年和神學士(Taliban)達成協議，今年5月1日之前完成撤軍，拜登延至9月11日。

自從美軍進入阿富汗，追剿策動恐攻美國的凱達組織(Al-Qaeda)成員以來，美軍喪生人數超過2200人，受傷逾2萬人，軍費高達1兆元。雖然主謀賓拉丹(Osama bin Laden)已被狙殺，但美軍撤離可能產生兩大副作用：好不容易建立的民主、女權和良政可能不保，當年庇護凱達組織的神學士，仍控制阿富汗很大的地區。

目前還在阿富汗的2500名美軍將從5月1日起逐漸撤離。

美軍進駐阿富汗的主要目的就是剷除恐怖勢力，根絕恐怖組織再度對美發動攻擊的能力。

如今不管屆時阿富汗情況如何，決定9月11日之前完全撤離；美聯社引述資深官員報導，拜登認為，如果有條件撤軍，就會演變成永遠撤不了。

白宮發言人莎奇說，拜登14日將親自說明撤軍計畫。

官員表示，美國將留駐保護外交人員所需的少數軍人，數目不詳。在阿富汗的美軍，實際上比官方宣布的2500人還多，主要是和情報人員合作、暗中執行反恐任務的特戰部隊，人數約有數百人。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。圖左二為國防部長奧斯丁。(Getty Images)

麥康諾批「嚴重錯誤」

拜登把撤軍截止日延後，以便和北約盟邦協調出讓美軍安全、有序撤離的期程。

如今美國明確講出完全撤離的期限，神學士可能趁機對阿富汗政府軍以及美軍發動報復性攻擊，若然，緊張一定再度升高，再度點燃美國國內對這「永無終止」的戰爭的辯論。

情報單位13日發布的評估報告說，阿富汗內部達成和平協議的機會不大，神學士可能在戰場得利，阿富汗政府要控制神學士有其困難。

參院共和黨 領袖麥康諾說，貿然撤軍是「嚴重錯誤」，等於敵人還沒有消滅就撤退，放棄美國的領導地位。共和黨聯邦參議員殷霍夫(Jim Inhofe，奧克拉荷馬州)批評，自定期限撤軍，置美軍於險境，任恐怖分子製造「流血場地」，也將導致阿富汗內戰。