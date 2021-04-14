我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

終結美史最長戰爭 拜登將宣布911前「撤軍阿富汗」

記者張聲肇 ／綜合報導
拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍；圖為自阿富汗返國的一名美軍在機場緊抱一歲的兒子。(Getty Images)
拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍；圖為自阿富汗返國的一名美軍在機場緊抱一歲的兒子。(Getty Images)

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。

川普政府去年和神學士(Taliban)達成協議，今年5月1日之前完成撤軍，拜登延至9月11日。

自從美軍進入阿富汗，追剿策動恐攻美國的凱達組織(Al-Qaeda)成員以來，美軍喪生人數超過2200人，受傷逾2萬人，軍費高達1兆元。雖然主謀賓拉丹(Osama bin Laden)已被狙殺，但美軍撤離可能產生兩大副作用：好不容易建立的民主、女權和良政可能不保，當年庇護凱達組織的神學士，仍控制阿富汗很大的地區。

目前還在阿富汗的2500名美軍將從5月1日起逐漸撤離。

美軍進駐阿富汗的主要目的就是剷除恐怖勢力，根絕恐怖組織再度對美發動攻擊的能力。

如今不管屆時阿富汗情況如何，決定9月11日之前完全撤離；美聯社引述資深官員報導，拜登認為，如果有條件撤軍，就會演變成永遠撤不了。

白宮發言人莎奇說，拜登14日將親自說明撤軍計畫。

官員表示，美國將留駐保護外交人員所需的少數軍人，數目不詳。在阿富汗的美軍，實際上比官方宣布的2500人還多，主要是和情報人員合作、暗中執行反恐任務的特戰部隊，人數約有數百人。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20...
拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。圖左二為國防部長奧斯丁。(Getty Images)

麥康諾批「嚴重錯誤」

拜登把撤軍截止日延後，以便和北約盟邦協調出讓美軍安全、有序撤離的期程。

如今美國明確講出完全撤離的期限，神學士可能趁機對阿富汗政府軍以及美軍發動報復性攻擊，若然，緊張一定再度升高，再度點燃美國國內對這「永無終止」的戰爭的辯論。

情報單位13日發布的評估報告說，阿富汗內部達成和平協議的機會不大，神學士可能在戰場得利，阿富汗政府要控制神學士有其困難。

參院共和黨領袖麥康諾說，貿然撤軍是「嚴重錯誤」，等於敵人還沒有消滅就撤退，放棄美國的領導地位。共和黨聯邦參議員殷霍夫(Jim Inhofe，奧克拉荷馬州)批評，自定期限撤軍，置美軍於險境，任恐怖分子製造「流血場地」，也將導致阿富汗內戰。

拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20...
拜登政府13日宣布，9月11日前全部美軍自阿富汗撤軍，也就是在九一一恐怖攻擊20周年紀念日前，結束美國史上最長的海外戰爭。(Getty Images)

美國 拜登 共和黨

上一則

確診續升 東北部、上中西部最慘 專家直指3原因

下一則

暫停打嬌生 白宮：對接種進度無大影響

延伸閱讀

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談

川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見
與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死

與前參議員陶德私交甚篤 拜登笑稱被他吃死死
「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

「劊子手之爭」滿月前夕 拜登邀普亭舉行元首峰會

熱門新聞

FDA與CDC在13日宣布，暫停施打嬌生疫苗，要對出現的副作用進一步研究。各州立即應變調整施打疫苗，改打其他輝瑞與莫德納兩種疫苗。圖為洛杉磯這家原本只注射嬌生疫苗的接種站，13日即改打其他兩種疫苗。(美聯社)

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

2021-04-14 01:03
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53
英國菲立普親王9日在溫沙堡去世，兒子查爾斯王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

病榻前與查理王子交心長談 菲立普親王交代2件事

2021-04-10 22:37
1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

2021-04-09 15:14
以色列一項最新研究顯示，輝瑞的新冠疫苗仍有可能被南非變種病毒所侵入。(美聯社)

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

2021-04-12 07:50
前總統川普10日晚在佛州海湖莊園舉行共和黨募款餐會上，嚴批共和黨參院領袖麥康諾參議員，稱他不支持大選舞弊的說法。共和黨內仍在未來路線鬥爭中。(Getty Images)

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

2021-04-11 21:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見