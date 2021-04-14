拜登邀普亭舉行元首峰會 柯瑞訪中談氣候變遷

氣候變遷總統特使柯瑞14日將出訪中國上海。(美聯社)

拜登 總統與俄羅斯總統普亭 、中國國家主席習近平可能在本月底的氣候變遷元首峰會視訊碰面；在此之前，拜登13日與普亭通話，建議未來數月內在第三國舉行峰會，討論美俄議題；氣候變遷總統特使柯瑞 14日將出訪中國上海，成為拜登上任後首位赴中訪問的美國重要官員。

白宮表示，拜登13日與普亭（Vladimir Putin）通話，拜登重申，美國將與俄羅斯建立穩定與可預測的關係，他提議，在未來數月內，擇定第三國舉行雙邊元首峰會，討論美俄面臨的所有議題。

白宮表示，拜登關切俄羅斯在克里米亞佔領區與烏克蘭邊界的突然增兵，呼籲俄羅斯降低緊張局勢。

這是拜登就任總統後，第二度與普亭通話；上次是1月26日，拜登與普亭討論兩國將「新削減戰略武器條約」（New START）延長5年的意願；拜登當時重申美國堅定支持烏克蘭主權，並提到美國關注俄駭客 SolarWinds、俄提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄介入2020美國選舉，和毒害俄反對派領袖納瓦尼（Aleksey Navalny）等事。

不過美俄關係並未因雙邊元首通話和緩，拜登上月17日接受電視專訪時稱，批普亭壓迫俄羅斯反對派，是「劊子手」。兩人再度通話是在劊子手事件過去將近一個月之際，白宮表示，在這通電話中，雙邊談到將就軍備控制與最新的安全問題等，舉行戰略穩定對話。

此外，美國國務院13日宣布，柯瑞(John Kerry)將在14日到17日訪問中國上海與南韓首爾。

柯瑞才剛結束中東與孟加拉等訪問行程，拜登邀請40國元首舉行聯合國氣候變化大會(COP26)峰會的線上會議，習近平與普亭都在邀請名單上，但尚未確認出席。

在元首峰會之前，柯瑞先一步訪問中國。

華盛頓郵報報導，在美中關係陷入高度緊張之際，柯瑞此行將希望能形塑在氣候變遷的雙邊合作模式；柯瑞將在上海會見中國的氣候變遷事務特別代表解振華。