美情報：中擴張影響力 成美最大威脅

美國情報界指出，中國能力發動網路攻擊，暫時癱瘓美國重大基礎設施。(Getty Images)

美國 情報界13日公布重大情資報告指出，中國 千方百計擴大其影響力，是美國遭逢的最大威脅；報告中另警告，北京有能力遂行網路攻擊，暫時癱瘓美國重大基礎設施，接下來的「敵國外患」依次為俄國、伊朗 及北韓。

紐約時報13日報導，由國家情報總監海恩斯(Avril B. Haines)辧公室發布的情資報告指出，「中國日益成為力量相近的競爭對手，由多方面挑戰美國，尤其在經濟、軍事及科技方面，同時還大力想變更國際常則。」

報告指出，中國的戰略在讓美國與盟邦心生嫌隙；此外，北京當局用新冠抗疫成功，來大力鼓吹其「體制優越」。

報告預測，中國將向台灣政府施壓，朝統一邁進，北京當局另批評華府加強與台接觸；話雖如此，報告並未預測會有任何直接軍事衝突。

報告中強調，中國動用其電子偵監及駭客能力，不僅鎮壓國內異議，還四面出擊，想影響外國人；此外，中國對美發動網路攻擊的威脅日益升高，情報界評估北京「至少可造成美國境內局部重大基礎設施出現暫時癱瘓。」

情資報告明白指出，雖說很多人把俄國視為衰敗中國家，但情報機構依然把莫斯科視為重大威脅，例如莫斯科發動駭客攻擊，目標是全球供應鏈，便造成大約1萬8000家公司出現網路安全災情。

報告中另指出，俄國會避免與美直接衝突，但莫斯科可以用影響力宣傳戰、代理人戰爭及軍事演習，從而促進俄方好處，削弱美國利益。

談到伊朗，情資報告認定因為美國想重返伊朗核子協定，伊朗得以影響磋商過程；報告評估說，德黑蘭當局當前並未從事關鍵的核子武器發展行動，但伊朗領袖極可能要美國先停止制裁，不然不願復談。

北韓則因繼續擴張核武，日益對美國及東亞地區造成威脅。

情資報告雖側重在美國面臨的傳統國安威脅，但也談到氣候變遷、全球新冠疫情造成的挑戰，認為這兩種威脅大多為長期性質，但短期的打擊也不容小覻。

情資評估另認為阿富汗未來險峻，喀布爾當局不太可能與戰場有所斬獲的神學士民兵部隊敲定和平協議。