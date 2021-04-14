罕見舉動 拜登派摯友陶德率團訪台

拜登總統指定好友前聯邦參議員陶德(左)，率領的「非官方代表團」13日專機啟程赴台，參加紀念「台灣關係法」42周年活動。圖為2014年5月，參議員卸任後陶德擔任美國電影協會主席，歡迎時為副總統的拜登參加在華府的活動。(Getty Images)

拜登 總統以紀念「台灣關係法 」由總統簽署生效42周年為名，派前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)，率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)和史坦伯格(James Steinberg)組成非官方代表團，搭專機於台灣時間14日下午抵達台北松山機場；陶德一行將會晤蔡英文總統等台灣政府高層官員。

拜登政府一名資深官員透過電郵，向本報記者證實拜登派陶德等人作為「非官方代表」訪問台灣的消息並表示，此訪團是為紀念台灣關係法生效42周年，拜登1979年時作為參議員亦投票支持。

卡特政府1978年12月宣布要與中華人民共和國建交後，美國 國會不顧卡特政府多般阻撓，完成台灣關係法立法；但卡特總統一直抗拒，拖延到最後一天1979年4月10日才簽署生效。

拜登1月20日就職，國務卿布林肯(Antony Blinken)與國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上月才在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部長王毅閉門會談；拜登就任不到三個月就派老友陶德專程訪台，是白宮數十年來罕見的友台行動，國務院東亞局台灣協調處長白丹利(Dan Biers)也隨行。

白宮官員表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

拜登政府資深官員表示，美國與印太盟友站在一起，共同促進其共享的繁榮、安全與價值，包括深化美台關係；美國持續落實基於台灣關係法、美中三項聯合公報與六項保證的「一個中國政策」。

知情人士指出，美方3月初通知台灣，拜登欲派遣陶德赴台，傳達拜登對台灣的長久友誼，並祝賀台灣關係法42周年；受到疫情限制，此行由美方安排專機。

陶德現年76歲，1975年以康乃狄克州聯邦眾議員步入政壇，1981年起任參議員至2011年離任，與拜登在參議院共事近30年，拜登曾稱陶德為在國會中最好的朋友，還說陶德是外交委員會「最鋒利的工具」(the sharpest tool in the kit)。

拜登去年競選總統時，陶德出任其副總統遴選小組成員；拜登當選後，也考慮派陶德出任愛爾蘭大使。

訪團成員阿米塔吉曾在小布希時代出任副國務卿，史坦柏格則是在歐巴馬時代出任副國務卿，均是台灣長期友人。

台總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統將在15日上午10時於總統府接見訪問團，並在當日晚間於官邸設宴接待，期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。