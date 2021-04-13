拜登任命CBP、USCIS局長 2人都是「反川派」

拜登任命亞利桑納州土桑市警察局長麻古斯(Chris Magnus)為海關及邊境保護局(CBP)局長。(美聯社)

拜登 總統12日宣布國土安全部重要人事任命；在美墨邊界問題延燒之際，拜登任命了兩名批評前總統川普移民 政策的官員，負責移民及邊境事務；此外，拜登也任命了首位女性擔任陸軍部長。

拜登發布的人事任命名單，任命土桑(Tucson)警察 局長麻古斯(Chris Magnus)為海關及邊境保護局(CBP)局長，負責美墨邊界的邊境巡邏隊即隸屬此單位；任命移民法律專家加多(Ur Jaddou)為美國公民及移民服務局(USCIS)局長，該局負責美國發放簽證、永久居留、歸化入籍等事務。

「國會山報」(The Hill)報導指出，以聯邦機構人事任命來說，麻古斯並非典型的選擇，因為其職業生涯大部分時間都在警察局度過；在土桑之前，曾在加州里奇蒙(Richmond)等地擔任類似警察局長的職務。

麻古斯作風與立場鮮明，2017年時曾撰文批評川普，稱其移民政策讓警民關係出現「寒蟬效應」，拉美裔對警察的觀感轉向「恐懼及不信任」；此外，麻古斯在加州時也曾高舉「黑人的命也是命」(Black lives matter)的標語，遭到當地警察協會批評涉入政治活動。

移民法律專家加多(Ur Jaddou)被任命為美國公民及移民服務局(USCIS)局長。(取自www.americavoice.org網站)

加多曾在2014年至2017年間擔任USCIS法律顧問，當時的國安部副部長，就是現在被拜登任命為國安部部長的梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)；此外，梅奧卡斯擔任國安部副部長之前的職位就是USCIS局長；不過「國會山報」報導指出，加多的「進步派」立場在國會可能被支持川普的國會議員圍剿。

而被拜登任命為首任女性陸軍部長的沃姆斯(Christine E. Wormuth)，在2009年開始就供職於國防部，2014年至2016年間任國防部政策次官，為國防部職位第三高的文職官員；沃姆斯在川普政府期間任職於智庫蘭德公司(RAND corporation)。