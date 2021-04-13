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拜登擬派馬侃遺孀 任聯合國世界糧食計畫大使

編譯柯立偉／綜合13日電
拜登總統有意提名已故聯邦參議員馬侃的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)出任聯合國世界糧食計畫大使。(美聯社)
拜登總統有意提名已故聯邦參議員馬侃的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)出任聯合國世界糧食計畫大使。(美聯社)

根據政治新聞網站Politico報導，拜登總統有意提名已故聯邦參議員馬侃(John McCain)遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)出任聯合國世界糧食計畫大使。

兩位不具名的消息人士指出，現年66歲的辛蒂‧馬侃將成為拜登任上第一位，須由參院同意任命的共和黨籍內閣層級官員。她目前正在接受國安單位的背景審查，預計辛蒂‧馬侃的任命案將與美國駐各國大使的任命案，一併向參院提出。

在內閣中任命一位在野黨成員，是白宮長久以來的政治傳統。如前總統歐巴馬曾任命蓋茨(Robert Gates)為國防部長、前總統布希曾任命日裔峰田(Norman Mineta)為運輸部長、前總統柯林頓曾任命柯恩(William Cohen)為國防部長等。但前總統川普並未遵循這項傳統，四年任期中每一位內閣成員都是共和黨籍。

辛蒂‧馬侃過去就曾與聯合國糧農計畫署合作過，在對抗糧食不足等危機上經驗豐富。2008年其夫婿競選總統時，就曾以聯合國糧農計畫署特使身分，造訪西亞國家喬治亞(Georgia)，並探視當地受傷士兵。

雖然都是共和黨籍，但辛蒂‧馬侃與川普關係劍拔弩張是眾所周知的事實。川普曾質疑馬侃作為「越戰英雄」對國家的貢獻究竟為何，還聲稱「我比較喜歡沒被俘虜過的人」。

而川普對馬侃參議員極盡侮辱之能事，使辛蒂‧馬侃在2020年總統大選時，為拜登背書，助拜登攻下馬侃的老家-亞利桑納州，政壇將這段故事稱為「辛蒂的復仇」。

拜登 川普 共和黨

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