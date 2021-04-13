年收低於40萬「免加稅」 個人？家庭？白宮說不清

白宮 表明要對富人及企業增加稅率，卻未說明拜登 總統的40萬元增稅門檻將如何運作。

多數民主黨 人支持對富人及企業增稅的計畫，但代表居民收入偏高的郊區民主黨議員對增稅內容敏感，因為這可能影響到他們選民的權益。

保守派人士已抗議，拜登試圖違反只向富人增稅的競選承諾。

拜登說明增稅時，利用不同措辭指稱增稅對象的收入門檻，而非明確指出針對年收入逾40萬元的個人或是單一家庭的配偶收入總合。

在多數情況下，拜登表示不會對任何收入不及40萬元的個人增稅，但他有時也會說是不及此收入門檻的家庭。

拜登2020年5月以總統候選人的身分，首次提及增稅時說：「收入不及40萬元的任何人都不會增稅，句點，賓果。」

勞工部3月公布失業數據後，拜登說基礎建設計畫「不會對年收入不及40萬元的家庭增一分稅。」

時至7日討論基建計畫時，拜登又說：「我不會對年收入少於40萬元的任何人增稅。」

拜登競選期間多次提及要對高收入者增稅，但上任後從未說明增稅細節，僅表示企業稅可能從現行的21%增至28%以挹注基建；此外，拜登還會聚焦健康與兒童照護，這部分則由對高收入的個人調高稅率所得稅收埋單。

若增稅適用年收入逾40萬元的已婚配偶，可能出現配偶其中一人收入不及40萬元，卻因夫妻共同申報而遭變相加稅。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)上月表示，收入不及40萬元的個人和家庭都不會被調漲稅率，「這是總統的競選承諾，提出稅務法案時會再討論細節」。

智庫分析，拜登提議的40萬元門檻可能適用單身者和已婚夫妻。

城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)共同創辦人陶德(Eric Toder)表示，拜登的計畫並未否認此假設，但也不表示這會是最終定案。

共和黨抨擊以夫妻為收入為門檻的方案，「華爾街日報」上月社論抨擊拜登的增稅對象模糊，拜登一面說收入未逾40萬元者不會被增稅，莎奇又說是以家庭為單位，若夫妻各賺20萬元就會受影響。