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拜登、議員會商基建計畫 各州慘況曝光

編譯郭宣含／綜合12日電
拜登總統試圖說服國會議員，推動2.3兆元基建計畫。(美聯社)
拜登總統試圖說服國會議員，推動2.3兆元基建計畫。(美聯社)

拜登總統12日下午會晤兩黨國會議員，討論2.3兆元的基礎建設計畫，白宮也公布各州的不良基礎設施報告，光是密西根州就有總長度約7300哩糟糕的公路；拜登試圖與共和黨議員協商並獲取支持，共和黨議員則反對透過將企業稅調升至28%來獲取基建經費，拜登政府最快13日會再次開會以尋求共識。

儘管如此，拜登也強調，就算沒有共和黨的支持票，他仍會推動基建計畫，因為要讓美國從疫情中復甦，就業計畫相當重要。

拜登12日與國會議員在橢圓辦公室會晤討論基建計畫，希望國會明白這不是在做秀；但共和黨議員仍深抱疑慮，包括基建計畫的幅度、利用漲稅來獲取計畫資金，以及拜登稱這是美國身為世界強權的轉折點一說。

「我準備與諸位協商基建計畫的廣度，以及我們如何為其埋單。」拜登表示：「讓我們一起詳談『基礎建設』。」

共和黨聯邦參議員維克(Roger Wicker，密西西比州)表示，這次協商「溝通順利」，但「拜登說我們是衰落中的強權，美國不再是第一大國，這點我堅決反對。」

不過不少共和黨議員反對拜登的基建計畫，稱該計畫僅有部分經費用於傳統基建，其他大筆款項則用於資助電動車和種族正義的公路；他們也反對透過將企業稅從21%調升28%並調升其他稅賦，藉此獲得基建資金。

拜登團隊則呼籲各州議員將選民利益擺在首位；白宮12日公布各州詳細基建報告，說明各州路橋狀況不佳的情況，以及待改善的電力網和住房負擔能力等問題。

各州基建摘要報告指出美國基建延誤修繕多年後的慘淡狀況，全國有太多基建不夠安全，不適合任何速度的車輛行駛；而且極端氣候事件愈發頻繁，增加基建成本支出，全國還有多處寬頻死角且缺乏兒童照護選擇。

這份報告取得許多公私部門數據並指出，光是在密西根州就有7300哩高速公路路況不佳；北卡羅來納州路面毀損，每年平均增加每個用路人500元的成本；愛阿華州有4571座橋墩待整修；印第安納州約有40%的大眾運輸工具準備報廢；賓州學校需要14億元的維修與升級經費。

多州收到基建評等通知信，西維吉尼亞和德拉瓦州均為「D」，喬治亞和猶他州為「C+」，評等最低的則是波多黎各的「D-」。

眾院運輸與基礎建設委員、聯邦參議員葛瑞夫斯(Garret Graves，路易斯安納州)表示，拜登說他開放討論與協商基建計畫的大小、廣度與定義，「這就是我與會時想聽到的話，非常激勵人心。」

國會議員表示，拜登的團隊最快13日會再跟他們會晤，以尋求共識。

拜登 共和黨 美國

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