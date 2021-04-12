超量103% 無伴童擠爆收容所 共和黨批拜登政策虐童

年輕無證移民持續湧入，使得美墨邊境收容所爆滿 ，共和黨則痛批拜登邊界政策讓兒童遭受虐待。圖為無父母陪伴的無證移民兒童排隊等待安置。(Getty Images)

美墨邊界問題延燒，移民人數尚未到高峰前，邊境 巡邏隊就已發現創紀錄的無人陪伴兒童，讓收容所處於超量負荷的狀態，其惡劣環境造成政府巨大壓力；共和黨痛批「虐童、丟臉」，負責此事的副總統賀錦麗 更因此成了眾矢之的。

邊境巡邏隊發現無人陪伴兒童後，會先收容在巡邏隊的拘留中心，再轉至衛生部管理的收容中心。政府各機關目前照料的兒童人數約2萬，是整個政府體系處理能力的103%，已處於超負荷狀態，但政府預測，6月此數字可能上升到3萬5000，讓一位前衛生部官員直呼「恐怖」。

拘留中心環境較為不佳，依法兒童不能待超過三天，但由於收容中心應接不暇，導致許多兒童待的時間遠長於此；雪上加霜的是，本已與監獄相去不遠的拘留中心因此超負荷；國會眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)探訪的一個收容上限為250人的拘留中心，居然拘押有逾4000人，比收容上限多了16倍。

年輕無證移民持續湧入，使得美墨邊境收容所爆滿 ，共和黨則痛批拜登邊界政策讓兒童遭受虐待。圖為無證移民在德州一收容中心排隊領取餐點。(Getty Images)

這導致設施擁擠不堪，許多兒童只能擠在一起睡地板，飲食、淋浴用水不足時有所聞，讓史卡利斯在記者會中痛批「丟臉」，並指這是「虐童」，是「左翼『災難性』政策造成的『毀滅性』結果」。

眾議員斯帕茨(Victoria Spartz)則批評，40%的邊境巡邏隊員現在得應付這些兒童，如「換尿布」之類的工作，無暇捍衛邊境，讓墨西哥幫派盤據該地，導致美國國安及人道危機。

賀錦麗尤其成了眾矢之的；批評者稱，自拜登 總統3月24日任命她為邊境事務負責人以來，賀錦麗寧願「輕鬆寫意」地造訪芝加哥一家麵包店，卻從未到美墨邊界考察，也未出訪問任何中美洲國家。

為了解決此問題，政府除了不斷擴大收容場所，加速行政程序，讓兒童趕快與家人或親戚團聚外，衛生部還向其他機構的聯邦公務員尋求支援，願意到邊境照料兒童者將有四個月帶薪假，截至本月初已募得2722名新人手。