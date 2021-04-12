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拘留所爆滿 ICE租酒店安置無證家庭

編譯盧炯燊／綜合11日電
為應對愈來愈多的越境無證移民，拜登政府把無證移民家庭安置在西南邊境地區多家酒店內，作為臨時拘留所。圖為德州的一處無證移民收容中心。(路透)
為應對愈來愈多的越境無證移民，拜登政府把無證移民家庭安置在西南邊境地區多家酒店內，作為臨時拘留所。圖為德州的一處無證移民收容中心。(路透)

為了應對愈來愈多的越境無證移民，拜登政府的又一新舉措是，將這些無證移民家庭安置在酒店內，作為臨時拘留所。

聯邦移民及海關執法局(ICE)已通知亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)的辦公室表示，將會使用西南邊境地區多家酒店，包括錢德勒(Chandler)及鳯凰城在內。錢德勒屬鳳凰城郊區，在美墨邊界以北150哩。

ICE拒絕透露具體的酒店和地點，只表示上月跟Endeavors Inc.達成價值8690萬元的合約，該集團將在德州和亞州提供約1200張酒店床位，供無證移民家庭使用。一般而言，這些家庭會停留不到72小時，只是做處理程序。根據合同，首批安置在酒店的無證家庭於9日抵達。

Endeavors Inc.總部位於聖安東尼，是退伍軍人護理、救災及移民的服務供應商，在錢德納及德州多個城市提供酒店床位。

施內瑪的辦公室表示，席納瑪曾與國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)商討，要求他「負責保護亞利桑納社區，並確保所有移民都獲得公平及人道對待」。

來自中美洲南部的無證移民持續增加，光在上個月就有5萬2904個家庭經墨西哥邊境湧入，是個新高數字。儘管美國可以根據聯邦在疫情期間所獲受的權力，迅速將這些家庭驅離，但上月僅有三分一被驅逐。至於有6歲或以下兒童的家庭，一般會先獲釋放，但需要在60天內向ICE報到及出庭。

根據ICE與Endeavors Inc.的合約披露，當局估計在截至9月30日的12個月內，到來的無證移民家庭是20年來最多的一年。

此外，在拜登政府與Endeavors簽訂合約提供酒店收容床位的同時，亦努力爭取更多的空間來收容無人陪同的越境兒童。上個月，邊境巡邏隊就收容了近1萬9000名兒童，是有紀錄以來的單月最高總數。

移民家庭 ICE 邊境

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