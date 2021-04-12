墨移工悲歌 染疫客死美國者激增 遺體運回成難題

過去一年，全美各地的墨西哥 領事館事務已不像過去負責僑民保護、補發護照這麼簡單，現在因新冠疫情影響，最主要的業務，是送客死異鄉的墨西哥公民回國。

在美的墨西哥公民，很多是非法居留，從事的行業，也多為各州勞工廳所定義的「基礎勞工」，因此很難受最基本的醫療保障。舉例而言，現在全美疫苗接種率愈來愈高，卻只限於「美國公民 」或「永久居民」的接種率。許多非法移民 因為無法出示合法證件預約接種，以及害怕接種會曝光非法移民身分而被遣返。

因此，相比於美國公民、永久居民、合法居留外國人，墨西哥非法移民死於新冠病毒的數量不成比例地高。據墨西哥駐美大使館統計，過去一年墨國公民在美死亡率，已陡升70%。

即使死後，在美的非法墨國移民仍然有「身分問題」要解決，墨西哥的駐美機構必須設法把墨國公民的遺體送回母國。然而，面對如此大量的遺體，運量、時程都無法掌握，墨西哥政府甚至一度派遣軍機載運墨國公民遺體回國。

即便不考慮身分問題，跨境運送遺體也有很多對墨西哥人而言很「惱人」的規定，特別在疫情期間，這些「惱人」的規定只會更加「惱人」。例如現在由於防疫因素，政府單位及葬儀社均要求必須火化遺體才准許跨境運送，但對很多墨西哥人而言，「火化」是一種侮辱。一些無法接受的家屬，因此自己花錢，甚至走私棺木到美國，欲將家人遺體帶回墨西哥。

擁有公民身分，住在紐約的墨西哥移民二代貝尼特茲(Sebastián Benítez)就表示，因為不同機關對於運送遺體規定都有些微出入，為了將母親的遺體送回墨西哥，他不斷在紐約州、疾病防治中心(CDC)、國土安全部(DHS)、墨國政府，甚至於葬儀社、航空公司之間周旋。有公民身分的合法移民尚且如此，非法移民面臨的境遇，只會更加無助。