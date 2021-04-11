菲立普親王喪禮 4/17全球直播 靈車是他自己設計…

英國王夫、菲立普親王9日去世。疫情期間，喪禮一切從簡，定17日在溫莎堡教堂舉行，實況轉播。(美聯社)

白金漢宮10日宣布，愛丁堡公爵菲立普(Prince Philip)親王的喪禮17日將在溫莎堡聖喬治教堂舉行，靈車則是他協助設計的荒原路華(Land Rover)特製版；哈利 王子將從洛杉磯返回英國，其孕妻梅根則遵醫囑不會前往，受到新冠疫情 影響，喪禮人數上限僅為30人，英國首相強生(Boris Johnson)也不會出席，但將以電視直播。

親王王室喪禮將於17日舉行，由於新冠疫情的關係，儀式規模將縮減，謝絕外界觀禮。王室堅持成員須嚴格遵守全國防疫規範，在密閉空間須戴口罩和維持社交距離；不過白金漢宮拒絕談論細節。

親王陪伴英國女王 伊麗莎白二世73年，他生前也規畫自己的喪禮，王室則大抵遵從其遺願安排；親王也參與設計屆時運送其靈柩的荒原路華靈車。

每日郵報報導，親王與女王討論時他的喪禮時曾說，「只要把我送進荒原路華，一路把我送到溫莎城堡就好。」如今白金漢宮宣布，親王將搭上他協助設計的特製版荒原路華，走完人生最後一段路；這八分鐘路程始於溫莎城堡大門，終點則是聖喬治教堂。

英國皇家砲兵團10日在倫敦塔附近鳴砲，向9日過世的菲立普親王致敬。(美聯社)

女王已批准英相提出的國殤建議，從9日開始直到喪禮當天；原本有800人擬參加喪禮，向親王哀悼致敬，但據悉親王傾向舉行低調喪禮。

白金漢宮發言人10日表示：「儘管喪禮安排從簡，但我們仍會在喪禮上推崇並悼念親王一生，與其70多年來服侍女王與大英國協。」

白金漢宮證實，親王喪禮將類似2002年女王母親、伊麗莎白王后(Queen Mother)的喪禮規模。

菲立普親王的離世迫使去年卸下王室職務的哈利王子首次與其父兄會晤，不過薩塞克斯公爵夫人梅根因為現在處於懷孕後期，因此聽從醫囑留在加州新家不遠行。

另外強生也不會出席親王喪禮，強生辦公室表示，由於有喪禮人數上限30人的規範，強生不出席的話，可讓更多王室家族成員參加。

白金漢宮也首度證實參加親王喪禮的其一賓客為米勒-貝克韋爾(Brigadier Archie Miller-Bakewell)，他是親王11多年來的重要幕僚兼私人秘書，也可能是唯一受邀的非王室成員。