不理疫情 悼親王 鮮花湧白金漢宮、溫莎堡

英國民眾10日在溫莎堡柵欄前獻花向9日去世的菲立普親王表示哀悼。(美聯社)

菲立普親王辭世後，儘管當局基於新冠疫情 關係呼籲民眾不要到白金漢宫聚集悼念，但民眾仍然紛紛湧到白金漢宮及溫莎堡，在門前獻花，現場堆積如海的花不僅是悼念，也是對女王伊麗莎白二世的支持。

當局雖已表示，希望民眾不要到王宮外，甚至說皇室要求人們不要獻花，而是考慮捐款給慈善機構作為悼念，但堆積如山的鮮花仍然陸續增加。當民眾想起這位獻身於公共服務的親王時，就在大門口獻花、祈禱或只是停留片刻。

在倫敦 ，女王居住的白金漢宮外，民眾冒著寒冷，在灰濛濛的天空下排著隊，蜿蜒的經過黑色鐵門放下鮮花，維持秩序的警察，也允許民眾在疫情下接近大門，向逝去的愛丁堡公爵致意。

至於在倫敦西部的溫莎堡，儘管人群較少，但連續不斷的民眾默默的走近大門，在草坪留下鮮豔花束。

這些民眾包括老人、兒童、各族裔，也不僅是英國 人、移民，還有來自海外的人。來自波蘭的移民普爾茲涅夫斯卡(Crolina Przeniewska)帶著5歲女兒來到白金漢宮外，他表示所有人都度過了非常艱難的一年，在這個非常特殊的時刻，希望能表達她的敬意。

現居英國的20歲索馬里青年奧馬爾(Nurtr Omar)形容菲立普是個英雄，展示了無論是否皇室貴族，只要付出艱辛的努力，就能實現自己想要的目標。

住在溫莎的30歲居民多希爾(Billy Dohil)帶著孩子到城堡去，他說這一天是歷史的一天，到溫莎堡悼念可以成為城堡的一部分，因為皇室本來就是英國人生活的一部分。

True Royalty TV的聯合創始人兼總編輯布倫(Nick Bullen)指出，民眾有這樣的情緒，已將對女王的熱愛提升到另一個層次，她明年登基70周年，人民會像熱愛愛丁堡公爵一樣，繼續圍繞在女王周圍。