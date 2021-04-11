英王儲查理：爸爸是非常特別的人物

英國菲立普親王9日在溫莎堡去世，兒子查理王儲10日出面，對英國人民及世界的致哀，表示感謝。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王 辭世，享耆壽99歲；愛德華王子(Prince Edward)及夫人蘇菲(Sophie, Countess of Wessex)，以及安德魯王子(Prince Andrew)均前往溫莎城堡探望女王，而王儲查理則發布預錄影片，表達對「親愛的爸爸」的追思。

據英國Sky News報導，蘇菲離開溫莎城堡時「眼眶泛淚」，並透露女王的情況可說是「好極了」(Amazing)。

菲立普親王辭世後，外界特別關注女王動向；女王與菲立普不單已結褵73載，1997年結婚50年紀念日時更曾表示，菲立普是她「這些年來一直走下去的力量」。

查理王子也發表預錄影片表達追思；查理表示，「親愛的爸爸」是「非常特別的人物」，過去70年來忠實地為英國及國協、女王及其家庭付出最不凡的貢獻。

查理王子表示：「如你們所想的，我、還有我的家人會多麼懷念我們父親」；查理表示，如此受到外界愛戴和歡迎的他，想必會「深深感動」於外界的哀悼，家人也對此「深深感激」。

查理王子在影片的最後表示，他的家人們因菲立普親王的逝去，正經歷著「無比傷心的時刻」，並再次像外界表示感謝。

除了愛德華王子夫婦外，安德魯王子也在10日前往溫莎城堡探望女王；身在紐約的哈利 王子(Prince Harry)預計也將趕往英國與家人會面，外界認為這或許是修復哈利與梅根(Meghan)與王室破裂的關係，不過梅根因有孕在身，故能夠動身前往英國的機率非常低。

菲力普親王的葬禮將在本月17日於溫莎城堡聖喬治禮拜堂舉行，在此之前，英國都將處於國殤期。