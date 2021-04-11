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親王老父病榻前 與王儲查理交心長談 教他如何領導王室

記者胡玉立／綜合報導
英國王夫、菲立普親王9日去世。疫情期間，喪禮一切從簡，定17日在溫莎堡教堂舉行，實況轉播。(美聯社)
英國王夫、菲立普親王9日去世。疫情期間，喪禮一切從簡，定17日在溫莎堡教堂舉行，實況轉播。(美聯社)

英國皇室消息人士透露，99歲的菲立普親王幾周前在醫院長住時，表達了希望回家辭世的心願。而在醫院病榻前，明白自己不久於人世的菲立普親王，曾與王儲查理王子有過一次父子交心談話；菲立普當時交代查理兩件事，在他死後要好好照顧女王，和在未來的歲月裡應如何領導王室。

皇室評論專家喬布森(Robert Jobson)指出，菲立普親王和查理王子這對父子同樣具有敏銳的思想和直率的信念，他們長年以來的意見衝突或不一致，許多人都看在眼底。但大家也注意到，最近幾年，這對父子都變得更加圓融成熟，更能接受對方的觀點；他們深愛對方，但也對彼此的尊重更加深化，尤其是在最近這幾個月，這對父子找到了很多的共同點。

幾周前的這場父子在床前的交心長談，象徵的是兩人關係的徹底轉變。

一位消息人士說，菲立普親王生前的最後這一年，是這對父子關係最親近的一年，「他們在君主制的未來方向、宗教問題，甚至環境議題上，都有共同的立場。他們都相信不同信仰之間可以對話，坦誠交談必能有助強化社區交流和理解。」

查理王子過去幾周不斷與父親見面或電話聯繫，據信6日是兩人最後一次見面。

皇室資深人士透露，菲立普與查理這對父子的關係，早年十分緊張，一見面就很容易爆發口角衝突，以至於他們有一段時間必須靠寫信來溝通。「他們見面時互相親吻，但情緒可能在短時間內就轉變。因為他們在重大問題持不同意見。」

但菲立普於2017年8月宣布退休後，父子關係明顯親近了。菲立普有更多時間陪伴他的四個兒女，同時扮演新一代皇室成員的祖父和曾祖父。

查理和菲立普之間的關係，開始看來更像是一種夥伴關係；72歲的查理9日公開透過電視轉播向他「親愛的爸爸」(dear papa)致敬，就明顯表現出了這種愛意。

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