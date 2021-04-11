拜登政府首位訪中國高官 特使柯瑞下周晤解振華

美國氣候特使柯瑞（左二）和中國氣候變化事務特別代表解振華（右二）23日將參加氣候變遷視訊會議，圖為兩人2015年在聯合國氣候變遷大會場邊談話。（美聯社）

消息人士指出，美國氣候特使柯瑞 (John F. Kerry)下周可能訪問中國 ，盼望與中方在氣候變遷領域展開加強合作；值此兩國關係日益緊張之際，柯瑞可望成為拜登 政府首位訪中的高級官員，行程動見觀瞻；不願具名官員表示，柯瑞中國行仍可能取消。

美中緊張之際 行程敏感可能取消

華盛頓郵報10日報導，柯瑞行程預計飛抵上海，會見中國氣候變遷事務特別代表解振華；但國務院表示「目前沒有行程可宣布」，中國外交部也未回應柯瑞可能訪中的問題。

國務院表示，柯瑞與解振華已展開磋商，討論氣候變化；柯瑞在歐巴馬總統任內擔任國務卿。

柯瑞對「今日印度」(India Today)新聞頻道表示，就解決氣候變遷一事，願與中國合作，誠如拜登總統所述，兩國某些課題有歧見，但不能受縛於那些歧見，氣候方面必須合作。

美中兩造目前就人權、貿易舉措及安全等事宜及角逐全球影響力而大生齟齬，柯瑞之行凸顯然拜登政府有意與中方競合的範疇。

柯瑞頻頻表示，全球氣候變化應獨立出來處置，是「重大孤例」，必須全球前兩大溫室氣體排放國的美、中通力合作。

柯瑞亞洲行先走訪印度、阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)及孟加拉，再參加由聯合國22、23兩日舉辦的「地球日」(Earth Day)虛擬高峰會。柯瑞在印度時表示，自己「希望」中國能合作，但「沒信心」指望中方願意配合。

中國外交部發言人華春瑩日前表示，北京已收到參與地球日高峰會的邀請，也殷盼參加；但華春瑩沒提到美國，只表示北京將「繼續提升與國際社會的溝通合作。」

觀察家表示，氣候變遷是美、中少數利益有所重疊的領域之一，有機會重啟川普時代以來中止的雙方會談。川普政府帶領美國撤出「巴黎氣候協定」，拜登總統上任後已經宣布重返；拜登另表態，希望能讓美國成為領袖國家，減緩氣候變化；2020年9月，中國曾宣布要在2060年達成碳零排放國家。

美、中官員3月於安克拉治會晤不歡而散之後，中國官方新華社曾報導，兩造決定設立工作組，致力於氣候變化，以及一些不重大但特定的共同事宜。但美國官員對華盛頓郵報郵報表示，兩國並未達成此類共識，專家指出，這一點反映出拜登政府避免落入北京制式化會談的套路，而不管能否達成結果。