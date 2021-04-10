菲立普親王 希臘落難王子 陪伴女王逾70年

1947年11月20日，當時還是公主的伊麗莎白二世（左）與菲立普完婚後，在白金漢宮陽台向群眾揮手致意。（美聯社）

英國菲立普親王 9日與世長辭，跟女王結縭逾70載的他是英國史上保持君王配偶身分最長之人，他的個人生平以及跟女王的婚姻都充滿傳奇色彩。

華爾街日報報導，菲立普親王在1921年於希臘科孚島(Corfu)出生，擁有希臘和丹麥王子頭銜的他，在1947年迎娶當時21歲、尚未當上英國女王 的伊麗莎白公主。兩人是第三代表親，均為維多利亞女王的後代。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

菲立普親王3月16日出院，成為他留給大眾的最後身影。（歐新社）

菲立普親王常低調地伴隨女王左右，陪同女王出席國宴、園遊會及慈善活動，他也被認為是王室向英國民眾更加開放的推手。此外，他也是大約800個組織的贊助人，包括許多慈善機構。

2017年7月，菲立普親王在參加皇家 海軍陸戰隊於倫敦慈善遊行活動後正式退休，不再擔任公務。他在90歲大壽當天播出的紀錄片中說：「我這樣做並非為了自娛自樂。」

菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根、威廉與凱特夫妻出席2017年聖誕的教堂活動。（美聯社）

出生王室的菲立普親王童年生活並不好過，當還是嬰兒時，他的父親安德魯王子因為在跟土耳其的戰爭中違背軍令，被希臘革命法庭判處終身流放，之後舉家逃亡海外，過著顛沛流離的生活。九歲時，他的父親拋棄家庭，母親罹患思覺失調症被送入精神病院，菲立普親王最終被英國親戚送到高登斯頓的寄宿學校。

畢業後，菲立普親王進入皇家海軍學院學習，之後在1939年訪問英國王室時遇到了未來的女王。隔年，他加入了英國皇家海軍，在地中海和太平洋戰場上都有著出色表現。

1947年，為迎娶伊麗莎白二世，菲立普親王入籍英國，放棄原有身分和姓氏，並被任命為愛丁堡公爵(Duke of Edinburgh)。五年後當妻子成為英國女王後，他放棄大有可為的軍旅生涯，轉而全職履行王室任務，作為女王的配偶和慈善組織的贊助人。