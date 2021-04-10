女王的男人…菲立普親王婚前轟轟烈烈 婚後學著當配角

出身希臘落難王子的菲立普，1947年7月10日與當時還是未婚妻的伊麗莎白二世公主(左)在倫敦合影。當年11月20日兩人完婚，共同攜手走過74年。(美聯社)

菲立普親王 在女王繼位之前五年與她成婚，是英國 史上擔任君主配偶最久的人，兩人共育有四名子女，相當恩愛。但當初，兩人的親事曾遭阻礙。

女王13歲時和18歲的菲立普相識，兩人都是維多利亞女王的玄孫。女王的保母克勞福回憶，自從兩人相識後，女王「眼睛根本離不開他」。相較下，菲立普親王對小表妹一開始沒太注意，但兩人開始魚雁往來，就此定情。

英國女王伊麗莎白二世(左)與王夫菲立普親王1962年抵達賽馬場。(美聯社)

起初，女王的父母並不贊成這段戀情。當時的菲立普王子空有王子頭銜，卻沒有領土，也沒有財力。雖然在英國接受教育，還在英國海軍服役，但菲立普王子的希臘與丹麥王子頭銜，讓他被認為是「外國人」。

然而，女王對英挺的菲立普王子一往情深，1946年夏天，菲立普祕密向她求婚，她沒有問過父母，立刻答應。

英國王室起初否認兩人訂婚，喬治六世在1947年初甚至帶著伊麗莎白到南非旅行四個月，據稱是要替女兒找更好的結婚對象。

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喬治六世最終敵不過女兒，王室之後宣布兩人訂婚。女王訂婚戒指上的鑽石，來自菲立普親王母親的王冠。為和女王結婚，菲立普親王也放棄在希臘及丹麥的王室頭銜。

據稱菲立普親王在婚禮當天早上開始戒菸，女王的父親喬治六世因為是老菸槍而罹患肺癌，他理解妻子的憂心。

1947年11月20日，兩人在西敏寺2000名賓客面前結婚，女王的象牙白婚紗由從美國購置的一萬顆珍珠製成，在當年的時空背景下，她的婚紗材料也確保沒有義大利 或日本製品。她的王冠則是借自母親。這場婚禮透過廣播轉播，全球有兩億人收聽。

9日過世的英國菲立普親王與女王伊麗莎白二世，共迎接過美國13位總統。圖為1961年6月5日女王伉儷在白金漢宮接待來訪的甘迺迪總統伉儷。(路透)

出身行伍的菲立普是典型大男人，喜愛發揮自己的領導才能。在女王登基前，他指揮過戰艦、馬球隊和板球隊。在他和女王結婚後的四年多裡，他一直是一家之主。

但自從伊麗莎白在一夜間成為一國之君後，菲立普的領導地位便一去不返。對上過戰場的大男人來說，這無疑是一個痛苦的深淵。

菲立普被迫當英國王室配角，久而久之變得毫無耐性及脾氣壞透。年輕登基的英女王被迫表現成熟，包容丈夫的脾氣。菲立普愛在人前顯示自己仍是一家之主，以撫平自身的自卑心理。在女王登基的最初幾年，他陪伴女王參觀工廠或商場時往往故意高喊「簡直是浪費時間」，目的是令女王尷尬。

但兩人結褵超過70載，鶼鰈情深，女王稱他是自己的「力量與支柱」。