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放貸機構趨謹慎…房市→愈來愈熱 房貸→愈來愈難

編譯洪毅／綜合8日電
全國房貸借款人逐漸集中於信用非常良好，且有能力付出巨額頭期款的民眾，影響到其他本可取得貸款的人。圖為康州一棟獨立屋。(美聯社)
全國房貸借款人逐漸集中於信用非常良好，且有能力付出巨額頭期款的民眾，影響到其他本可取得貸款的人。圖為康州一棟獨立屋。(美聯社)

全國房市熱絡，房貸市場放款總額也逼近歷史紀錄，但是在熱絡的表象下，一般民眾可能反而會發現，自己要取得貸款愈來愈困難，原因是2008年金融風暴的殷鑑不遠，讓放貸機構愈趨謹慎，全國房貸借款人逐漸集中於信用非常良好，且有能力付出巨額頭期款的民眾。

華爾街日報(Wall Street Journal)報導，房貸銀行家協會(Mortgage Bankers Association)的數據顯示，衡量機構放款意願的「可獲信貸指數」(Mortgage Credit Availability Index)驟降35%，到今年2月仍較去年同期低31%，持續徘徊在2014年以來的最低水準。

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的數據則顯示，2020年全國70%的房貸流向信用分數760分以上的民眾；2020年第四季獲得房貸的民眾，其信用分數的中位數為786分，高於2019年同期的770分。

提供較低收入民眾房貸的聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)，其獲得房貸民眾的信用分數中位數，也從2019會計年度的666分提高到2020的672分。

由於2008年金融風暴正是由次級房貸違約所引爆，因此機構現在在疫情期間審核趨嚴；來自明尼蘇達州的葛里芬(Jeanne Griffin)向華爾街日報表示，雖然她的信用分數達713分，但是她的學貸因疫情得以暫停還款，卻成了當地信用合作社拒絕貸款的理由；信用合作社還表示，如果是疫情前的話就不會如此。

此外，房價快速上漲、速度為15年之最，全國房價首次突破30萬元，也影響到房貸，讓全國房貸借款人逐漸集中於信用非常良好，且有能力付出巨額頭期款的民眾，影響到其他本可取得貸款的人。

貸款 疫情 華爾街

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