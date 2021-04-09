27.5萬起價→46萬成交…88人搶買待修房 76人喊付現

華府一棟需整修房屋上市，起價27萬5000元，最終以46萬元賣出。(取自售屋網站)

在當前低利率 、供給減少、需求增加的環境下，房地產 市場熱絡程度已罕見到幾乎「失控」的地步，房價 水漲船高，卻讓許多有意買房的民眾大感吃不消；然而專家認為，觀望是「沒有意義」的，已經狂飆的房價就算跌也只是「緩跌」，說不定還會因利率上升而得不償失。

有線電視新聞網(CNN)報導，當前房市熱絡之程度，由此事可見一斑：地產商RE/MAX Realty Centre從業人員艾倫‧柯爾曼(Ellen Coleman)上月25日把華府一棟需整修房屋上市，起價27萬5000元，結果四天內就收到88個競標。

出價的人中，15個根本連房子都還沒親眼看過，76個則表示可「即刻全額付現」；這棟房子最終以46萬元賣出，比要價多了70%，這甚至不是最高的出價，得標只因能夠全額付現；柯爾曼表示，當前的房市非但是其從業15年來最熱絡的時候，甚至可說是已「失控」。

房市熱絡的原因，包含低利率，以及之前疫情的積壓，讓投資客、首購族、換屋族等同時一窩蜂湧入；再加上供給減少，2月可售屋比去年同期少30%，讓房價扶搖直上，全國房價中位數一年來已上漲16%。

許多口袋不夠深的民眾選擇觀望，等待房貸利率上升後可壓低價，也等待供給增加時再進場，許多專家也認同這些事會發生；但是地產商Weichert總裁席拉庫薩(Carlo Siracusa)認為，觀望是「沒有意義」的。

包括席拉庫薩在內，六名地產業專家向CNN表示，目前房地產交易熱絡仍看不到盡頭；線上地產商Realtor.com首席經濟學家黑爾(Danielle Hale)表示，一般來說，房屋賣家會在5月開始增加，但即使到那時候，房屋依然供不應求。黑爾認為，觀望的買家反而會因為錯過當前超低利率的機會而得不償失。

房貸經紀商William Raveis Mortgage銀行家科恩(Melissa Cohn)也表示，利率走升對房價的影響非但不是立竿見影，也無法惠及全國各地，況且就算房市會降溫，也不代表會出現如「20%」那樣的跌幅。