拜登解房荒 「利誘」地方政府改變土地使用法規
為緩解平價住房短缺問題，拜登總統將提出50億元財政激勵計畫，促使地方政府改變「土地使用法規」(zoning laws)，准許在過去僅限獨棟住宅的區域內興建公寓式住宅。
這項計畫是拜登2兆元基礎建設法案可能導致社會政策變革的例證之一；儘管此舉代表白宮將捲入獨棟屋主與年輕一代長期以來的住房鬥爭中，但白宮官員指出，拜登的作法是「誘之以利」，並非強制而行。
美國許多房價昂貴城市都有土地使用規畫，想在大城市裡占有一席之地的年輕勞工家庭，往往得將收入的三分之一以上用在住房上。批評者指責土地使用法規提高住房成本、加劇城鄉差異，並使種族隔離現象長存。
左傾智庫世紀基金會(Century Foundation)住房專家卡倫伯格(Richard Kahlenberg)指出，拜登的計畫「向前邁了一大步；很少有政治人物走出這一步，提出真正有意義的作法來改變此制度。」
自1917年最高法院撤銷了阻止非裔購買白人社區地產的法律後，愈來愈多地方政府採取土地使用規畫，規定房產所占地段大小，並禁止在許多社區內興建公寓建築；據賓州大學調查，在政治立場活躍的屋主施壓下，包括紐約和舊金山在內的沿海城市，自2006年以來進一步增加了相關限制。
與此同時，年輕人、民權團體和企業雇主則努力將部分城市朝相反方向推動；近年來，明尼亞波利斯市已允許全市住宅區建造小型公寓，俄勒岡州則對所有市區進行了類似更改。
拜登這項「給胡蘿蔔、不祭棍棒」的計畫提議設立50億元基金，若地方政府同意放寬分區規則，則可望爭得經費興建新學校、道路或橋樑。
前總統川普任內的聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)曾表示支持放寬土地使用限制，但並未採取具體行動；川普本人去年則明確反對此想法，還警告「郊區家庭主婦」說，如果放寬分區規則，犯罪率會上升，房價會下跌。
住房專家讚揚拜登的提議，但也表示，對那些分區規則最嚴格、無需聯邦援助的富裕社區，此項計畫影響不大；布魯金斯學會資深研究員舒茨(Jenny Schuetz)表示，「這改變不了世界，但可以帶來很多好處。」
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