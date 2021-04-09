拜登解房荒 「利誘」地方政府改變土地使用法規

康州一棟獨立屋上月出售，買主想拆掉改建更多房屋；拜登總統將提50億元財政激勵計畫，促使地方政府改變「土地使用法規」，准許在過去僅限獨棟住宅的區域內興建公寓式住宅。(美聯社)

為緩解平價住房短缺問題，拜登 總統將提出50億元財政激勵計畫，促使地方政府改變「土地使用法規」(zoning laws)，准許在過去僅限獨棟住宅的區域內興建公寓式住宅。

這項計畫是拜登2兆元基礎建設法案可能導致社會政策變革的例證之一；儘管此舉代表白宮 將捲入獨棟屋主與年輕一代長期以來的住房鬥爭中，但白宮官員指出，拜登的作法是「誘之以利」，並非強制而行。

美國許多房價昂貴城市都有土地使用規畫，想在大城市裡占有一席之地的年輕勞工家庭，往往得將收入的三分之一以上用在住房上。批評者指責土地使用法規提高住房成本、加劇城鄉差異，並使種族隔離現象長存。

左傾智庫世紀基金會(Century Foundation)住房專家卡倫伯格(Richard Kahlenberg)指出，拜登的計畫「向前邁了一大步；很少有政治人物走出這一步，提出真正有意義的作法來改變此制度。」

自1917年最高法院撤銷了阻止非裔購買白人社區地產的法律後，愈來愈多地方政府採取土地使用規畫，規定房產所占地段大小，並禁止在許多社區內興建公寓建築；據賓州大學調查，在政治立場活躍的屋主施壓下，包括紐約和舊金山在內的沿海城市，自2006年以來進一步增加了相關限制。

與此同時，年輕人、民權團體和企業雇主則努力將部分城市朝相反方向推動；近年來，明尼亞波利斯市已允許全市住宅區建造小型公寓，俄勒岡州則對所有市區進行了類似更改。

拜登這項「給胡蘿蔔、不祭棍棒」的計畫提議設立50億元基金，若地方政府同意放寬分區規則，則可望爭得經費興建新學校、道路或橋樑。

前總統川普 任內的聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)曾表示支持放寬土地使用限制，但並未採取具體行動；川普本人去年則明確反對此想法，還警告「郊區家庭主婦」說，如果放寬分區規則，犯罪率會上升，房價會下跌。

住房專家讚揚拜登的提議，但也表示，對那些分區規則最嚴格、無需聯邦援助的富裕社區，此項計畫影響不大；布魯金斯學會資深研究員舒茨(Jenny Schuetz)表示，「這改變不了世界，但可以帶來很多好處。」