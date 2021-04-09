前NFL球星槍殺5人 逃回老家自轟身亡

前美式足球聯盟(NFL)球員亞當斯(Phillip Adams)。(美聯社)

南卡羅來納州 7日發生導致六死一傷的濫殺案；警方8日證實，前美式足球 聯盟(NFL)球員亞當斯(Phillip Adams)先槍殺該州一位名醫、名醫的妻子及兩人的兩名分別為五歲及九歲的孫子女，以及一名工人後，逃回自己父母家中，最後飲彈自殺；警方仍在調查亞當斯行凶動機。

美聯社8日報導，南卡州約克郡刑事鑑定辦公室指出，槍擊案發生在被害人、70歲名醫列斯利(Robert Lesslie)住處，其妻芭芭拉(Barbara Lesslie，68歲)、兩人孫子女阿妲(Adah Lesslie，九歲)、諾亞(Noah Lesslie，五歲)，另一名在列斯利家中工作的男子路易斯(James Lewis，38歲)也都被害；另有一名重傷者送醫急救，目前身分不詳。

被前美式足球聯盟(NFL)球員亞當斯槍殺的南卡州名醫列斯利(Robert Lesslie)。(電視截屏)

消息人士指出，亞當斯曾接受列斯利醫生治療；紐約 郡警長托爾森(Kevin Tolson)召開記者會表示，目前警方尚在釐清本案的一些細節。

托爾森表示，槍擊案現場證據讓他們認定，嫌犯便是亞當斯，於是前往其父母在洛克山(Rock Hill)家中，疏散亞當斯父母後，勸說亞當斯離屋投案，但午夜過後不久聽到一聲槍響，亞當斯在自己臥室以.45口徑手槍自殺。

南卡羅來納州7日發生六死一傷的濫殺案，前美式足球聯盟(NFL)球員亞當斯先槍殺該州一位名醫、名醫妻子及兩人的兩名孫子女，然後逃回自己父母家中，最後飲彈自殺。(電視截屏)

警方指出，現年33歲的亞當斯在六個NFL賽季曾替六支球隊效力；最早在2010年以第七輪選秀而加入舊金山49人隊，只是很少先發出場，後來轉戰新英格蘭、西雅圖、奧克蘭及紐約，最後在2015於亞特蘭大獵鷹隊退役。

2010年菜鳥球季末，亞當斯腳踝嚴重受傷作手術，在腿中植入數枚螺釘，此後便未在49人隊出賽，2011球季之前便被釋出，2012年替奧克蘭突擊者隊效力，三場比賽中腦震盪兩次。

亞當斯是否為腦震盪相關傷勢所苦，不得而知；因為他沒在2014年底前便退役，故無權接受聯盟與退役球員達成的安排，接受傷勢檢驗。

亞當斯的父親受訪表示，兒子平日沉默寡言，從不打擾他人；他說，兒子會出問題，最終走上不歸路，「都是美式足球害苦了他」。

亞當斯的經紀人卡斯特萊恩(Scott Casterline)表示，32歲的亞當斯生涯第一年便受傷，有些球隊就貶低他，他承受著傷患球員的污名，其實他的球技比活蹦亂跳的人好得多；亞當斯十分看重美式足球，要他就此退出比賽，叫他非常難受。