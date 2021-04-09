拜登祭控槍令：槍枝暴力成「流行病」 美國蒙羞

全美槍枝暴力接連發生，拜登總統8日稱美國的槍枝暴力已成「流行病」，令美國在國際上蒙羞。 (美聯社)

全美槍枝暴力與血案接二連三發生，拜登 總統8日公布任內首波控槍措施，包括限制幽靈槍(ghost guns)，並任命支持槍枝管制的齊普曼(David Chipman)擔任美國 菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)局長等，拜登稱美國的槍枝暴力已成「流行病」，令美國在國際上蒙羞。

公布限制幽靈槍等6措施

拜登8日在白宮玫瑰園一口氣簽署了六項與限槍枝管控措施有關的行政命令。他表示自己不是在侵犯憲法第二修正案，「那些欺騙性的說法指我們要做的，是在危及第二修正案權利，但沒有改動，絕沒有對憲法的改動(amendment)」。

「這些想法很奇怪，說我們建議的事與憲法相悖。」拜登直言，美國槍枝暴力問題已成危及公共安全的流行病，導致每年2800億元的經濟損失；在這些措施之餘，他呼籲國會兩黨從立法層面解決槍枝暴力，指這不是黨派問題。

美國槍擊暴力事件層出不窮，科羅拉多州、喬治亞州、加州近期接連發生大規模槍擊案，民主黨施壓拜登政府提出應對，拜登今日的措施遠不及他競選時許下的控槍諾言，這也反映總統對控槍的行政權力有限；白宮重申該問題需通過立法改變，而眾院上月通過加強背景調查的槍枝法案，但在民主黨不占太多優勢的參院，控槍法案前景渺茫。

將發布「紅旗」法案範本

拜登公布的絕大多數措施來自司法部 ，當日一同出席的也有司法部長加蘭德(Merrick Garland)，最新措施包括加強對「幽靈槍」的管控，幽靈槍是指通過合法途徑購買槍枝零部件，再自行組裝成武器，這種槍枝沒有序列號，用於犯罪時，執法部門很難追查；司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規，並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規，該裝置能讓手槍以類似短管步槍方式射擊，在月前科州槍案中使用，造成重大傷亡；同時並為槍彈走私提供更多數據支持。

司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規，並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規。圖為維吉尼亞州民眾在一場示威中展示「幽靈槍」。(Getty Images)

拜登還指示司法部發布「紅旗」(Red Flag)法案範本建議，以方便各州在此基礎上制定各自的紅旗法，該法允許暫時剝奪可能對他人或自己造成威脅者擁槍；拜登政府也將給社區暴力干預項目投入更多資金，以減少城市社區的槍枝暴力。

提名齊普曼任ATF局長

此外，拜登提名齊普曼任ATF局長，他在該局服務25年，是炸彈專家，退休後擔任控槍團體Giffords的資深政策顧問，期間力推管控幽靈槍、修改背景調查系統，以及減少非法槍彈走私等；白宮指齊普曼過往經驗是在推進符合常識的槍枝安全法案。

ATF隸屬司法部，負責對菸酒槍彈徵稅、執法，但自2015年以來，該部門一直沒有固定局長人選在參院過關，這也顯示兩黨對槍枝管制難達一致。