華時：控槍6急令下 數百萬人恐成重罪犯

司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規,並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規。圖為伊利諾州民眾在槍店選購。(Getty Images)

拜登 總統頒布六項行政命令加強槍枝管制,包括要求司法部 打擊自行組裝、無法追蹤商業序號的幽靈槍枝,以及制訂管控手槍槍托的法規等。「華盛頓時報」指出,若行政命令全部實行,數百萬美國 人恐在一夜之間成為重罪犯。

報導指出,在這些行政命令中,最受關注的是將未完成的槍枝零件,也作為已完成的槍枝實行管制,以及更改AR-15步槍槍托裝置規則,這都使曾合法的槍枝也會遭取締。而規則的改變,更有可能使數百萬這類槍枝的擁有人,立刻變成重罪犯。

拜登一頒布上述行政令,便遭到槍枝擁護者及相關行業的強烈反對。代表手槍槍托製造商的槍枝監管問責聯盟(Firearms Regulatory Accountability Coalition)警告,如果拜登試圖執行這些行政命令,禁止這些盛行的槍枝裝置,他將要面對法律及選舉後果。

該組織的主席懷特(Travis Stevens-White)表示,全國約有1000萬至4000萬個這類槍托,若實行這些行政命令,那他必須準備應對選舉後果。

全國步槍協會(NRA)則指責這是「極端」措施,若要守法公民交出合法財產,一定會面對他們的抗衡。第二修政案基金會(The Second Amendment Foundation)也表示,若有關建議作最後定稿時,該會一定會審查,同時已在考慮法律行動。

不過支持管制槍枝的組織則為拜登歡呼,Everytown for Gun Safety認為,這些限槍行動將會救回生命,又說拜登開始兌現競選承諾,成為史上最強大的槍枝安全總統。 March for Our Lives也說有關措施,是朝著以人為本的政策,將會創建一個更安全的社會。

另方面,有知情人士透露,早在2020年夏天,時任川普政府的菸酒槍炮及爆裂物管理局(AFT)官員與司法部展開研究,到秋季時與槍枝製造商討論擴大槍枝定義的可能性,因此拜登更改槍托規定並非空穴來風。同時,由於民主黨在參院只是多了副總統賀錦麗的一票,但任何限槍立法都需要60票才能通過,故此拜登採取頒布行政命令是必然之舉。