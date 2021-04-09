我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

華時：控槍6急令下 數百萬人恐成重罪犯

編譯盧炯燊／綜合8日電
司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規，並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規。圖為伊利諾州民眾在槍店選購。(Getty Images)
司法部將在30天內提出針對管控「幽靈槍」的法規，並在60天內提出管控手槍槍托(pistol stabilizing brace)的法規。圖為伊利諾州民眾在槍店選購。(Getty Images)

拜登總統頒布六項行政命令加強槍枝管制，包括要求司法部打擊自行組裝、無法追蹤商業序號的幽靈槍枝，以及制訂管控手槍槍托的法規等。「華盛頓時報」指出，若行政命令全部實行，數百萬美國人恐在一夜之間成為重罪犯。

報導指出，在這些行政命令中，最受關注的是將未完成的槍枝零件，也作為已完成的槍枝實行管制，以及更改AR-15步槍槍托裝置規則，這都使曾合法的槍枝也會遭取締。而規則的改變，更有可能使數百萬這類槍枝的擁有人，立刻變成重罪犯。

拜登一頒布上述行政令，便遭到槍枝擁護者及相關行業的強烈反對。代表手槍槍托製造商的槍枝監管問責聯盟(Firearms Regulatory Accountability Coalition)警告，如果拜登試圖執行這些行政命令，禁止這些盛行的槍枝裝置，他將要面對法律及選舉後果。

該組織的主席懷特(Travis Stevens-White)表示，全國約有1000萬至4000萬個這類槍托，若實行這些行政命令，那他必須準備應對選舉後果。

全國步槍協會(NRA)則指責這是「極端」措施，若要守法公民交出合法財產，一定會面對他們的抗衡。第二修政案基金會(The Second Amendment Foundation)也表示，若有關建議作最後定稿時，該會一定會審查，同時已在考慮法律行動。

不過支持管制槍枝的組織則為拜登歡呼，Everytown for Gun Safety認為，這些限槍行動將會救回生命，又說拜登開始兌現競選承諾，成為史上最強大的槍枝安全總統。 March for Our Lives也說有關措施，是朝著以人為本的政策，將會創建一個更安全的社會。

另方面，有知情人士透露，早在2020年夏天，時任川普政府的菸酒槍炮及爆裂物管理局(AFT)官員與司法部展開研究，到秋季時與槍枝製造商討論擴大槍枝定義的可能性，因此拜登更改槍托規定並非空穴來風。同時，由於民主黨在參院只是多了副總統賀錦麗的一票，但任何限槍立法都需要60票才能通過，故此拜登採取頒布行政命令是必然之舉。

拜登 司法部 美國

上一則

控槍團體讚行政令 共和黨籍州長嗆聲不配合

下一則

前NFL球星槍殺5人 逃回老家自轟身亡

延伸閱讀

世界晚報／拜登任內首批控槍措施今揭曉

世界晚報／拜登任內首批控槍措施今揭曉

台海不平靜 紐時：戰略模糊掀激辯 凸顯拜登遇挑戰

台海不平靜 紐時：戰略模糊掀激辯 凸顯拜登遇挑戰
美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定

美國務院：先投資國內 才談與他國簽貿易協定
拜登任內首祭控槍措施：槍枝暴力已成流行病

拜登任內首祭控槍措施：槍枝暴力已成流行病

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
新的醫學報告指莫德納疫苗在施打後至少六個月有效，或者更久。(美聯社)

保護力90％以上 莫德納、輝瑞至少6個月有效

2021-04-06 21:53

1張圖看疫情：美1億7147萬人已打疫苗 42.4%接種1劑

2021-04-08 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光