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西維州直播主「翻車黑屏」 新罕州少年看抖音救他一命

編譯柯立偉／綜合7日電
康多諾(左) 從抖音畫面救人的行為，繼父克瑞爾(右)覺得驕傲。(截自WMUR畫面)
康多諾(左) 從抖音畫面救人的行為，繼父克瑞爾(右)覺得驕傲。(截自WMUR畫面)

一名在西維吉尼亞玩沙地越野車(ATV)的12歲男童傑瑞特，於抖音(Tiktok)直播時意外翻車，而遠在800哩外，新罕布夏州的一名小觀眾，機警地救了他一命。兩位小朋友5日時透過Zoom見面。

13歲的康多諾(Caden Cotnoir)住在新罕布夏州平時喜歡狩獵、釣魚、四驅車等戶外活動，因此在抖音上關注有著同樣興趣的「直播主」傑瑞特(Trent Jarrett)。康多諾說，意外當天他進入傑瑞特的直播間沒多久，就發現好像有事情不對勁。

康多諾說：「雖然可以看到一點光，但突然之間畫面全部不見。然後就聽到傑瑞特在大叫，好像是在呼救。聽到大叫聲我很難過，因為傑瑞特好像被什麼東西困住出不來。」

當時的直播現場一片混亂，康多諾隱約聽到傑瑞特大叫著一段數字。

「那是我爺爺家的電話號碼，我當時唯一記得的一串數字。」傑瑞特說。而這段號碼，康多諾確實聽到也記下了，立刻撥打這通救傑瑞特一命的關鍵電話。

傑瑞特的父母接到通知後，設法找到了傑瑞特，發現他正被那台沙地越野車壓著，無法動彈。傑瑞特說：「我被沙地越野車壓著大概有20分鐘，都快不能呼吸了。」

康多諾的繼父克瑞爾(Matt Currier)是當地吉爾曼頓(Gilmanton)警局的警監，為繼子臨危不亂的表現而驕傲。克瑞爾說：「他做了他該做的事，救了朋友一命。這真是復活節奇蹟。」

傑瑞特的母親後來向康多諾致謝，表示「真的非常非常感謝你。我不曉得要如何表達我們家對你迅速伸出援手，救我兒子一命的謝意。」而傑瑞特也說：「我真的很感謝他為我做的每一件事。」

康多諾最後說，「這次的事情讓我們兩個更加要好，如果又發生了什麼壞事，我很願意再幫他一把，希望有一天我們可以親自見面。」

新罕布夏州 抖音 釣魚

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