車禍調查出爐 老虎伍茲誤踩油門 彎道飆速90哩

高球名將老虎伍茲2月在洛杉磯郊外出車禍，當地速限為45哩，他車速接近時速90哩。(美聯社)

警方7日說，高球 名將老虎伍茲在洛杉磯 郊外出車禍 時，車速接近時速90哩，而當地速限為45哩，他又沒法及時轉彎，遂釀大禍。

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)說，伍茲2月23日的車禍，主因是「以當時路況下，不安全的速度開車，又沒有能力駕馭彎道。」

這是伍茲11年來第三次廣受報導的開車肇事紀錄，警方沒有開罰。維拉紐瓦說表示，出事當時，伍茲的車速是時速84-87哩，那段路的速限規定是45哩。

警督鮑爾斯(James Powers)則說，車子撞毀之前，伍茲並沒有踩剎車，調查人員認為他想踩煞車，卻不慎踩到油門。當時他有繫安全帶，安全氣囊也有打開。他自己告訴調查人員，開車前他沒有吸食藥物，也沒喝酒。

警方沒有要求驗血，不過有檢視車上的行車紀錄器，以確認事故時的車速。

維拉紐瓦說，他有先徵得伍茲的同意，才公布上述細節。

伍茲已經推文感謝打911緊急電話的人，更感謝前去救他出來、送他到醫院的急救人員。

警方7日記者會後，他再度感謝大家幫他度過難關，並說他會用心養傷，專注家庭。車禍前兩個月，他的背部第五度手術。

伍茲目前在佛羅里達州養傷，主要傷勢是右小腿的脛骨和腓骨多處斷裂，腳部和腳裸需進一步手術，裝螺絲和固定銷。

現年45歲的伍茲，16歲出道以來，沒有長達一整年沒出賽的紀錄，本來希望參加7日開始的年度名人賽，今年的賽事只好錯過了。

住在伍茲家不遠處的四度高球大賽冠軍選手麥克羅伊(Rory McIlroy)3月21日去看過伍茲；麥克羅伊6日說，伍茲精神還不錯。

伍茲前兩次大車禍第一次是2009年感恩節翌日早晨，車子越過消防栓撞到樹；第二次是2017年5月，停在路邊睡著了，被警察以酒駕罪名逮捕，後來發現是他吃了背痛手術處方藥，藥性發作所致。