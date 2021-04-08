挑戰葛謨 朱利安尼之子有意選紐約州長

朱利安尼(左)之子安德魯·朱利安尼(右)打算競選紐約州長。(取自安德魯·朱利安尼推特)

前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的兒子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)7日表示，正在考慮代表共和黨 在2022年競選紐約州 長；現民主黨籍州長葛謨 (Andrew Cuomo)如今深陷養老院和性騷擾醜聞，愈來愈多同黨民代公開要求他辭職，州眾議會也已啟動彈劾調查，已輕鬆連任兩次的葛謨如今對是否再競選連任三緘其口。

35歲的小朱利安尼此前在川普總統手下任白宮公共聯絡辦公室(Office of Public Liaison)主任；他7日接受紐約郵報採訪時表示，「是的，我在考慮競選州長，這是共和黨奪回紐約州的機會。」

學老爸招式 犯罪零容忍 稱係共和黨奪回機會

小朱利安尼表示，如果他競選州長，將把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，並壓低政府支出及稅率；他說，父親當年的這一系列治理紐約市的舉措，被證明是正確且有效的，相信也能在治理全州上發揮效用。

他強烈抨擊目前葛謨及民主黨全面控制下的紐約，指出如今紐約州從議會到州府，對犯罪的軟弱和不斷增高的稅收，只會讓越來越多人離開紐約，「我們需要一個州長，能鼓舞更多人來紐約，而非離開。」

小朱利安尼表示，近期將到州府奧伯尼，與紐約州共和黨主席Nick Langworthy等共和黨高層人士見面，並和一些金主會談了解籌款形勢，最終決定是否正式參選2022年的州長選舉。

葛謨對連任尚未吭聲

葛謨自2011年擔任州長至今，兩次連任競選都是輕鬆勝利；他目前還擔任全美州長協會主席，2020年領導紐約抗疫而在全美聲名鵲起，不僅被認為第四連任水到渠成，甚至是角逐總統的有力競爭者。

誰料，從今年初開始，葛謨不僅被多名女性爆出其性騷擾甚至性侵的醜聞，疫情期間處理養老院防疫上的失誤及隱瞞死亡人數的醜聞，讓他不僅面臨聯邦司法部和紐約州檢察長的調查，州眾議會也啟動彈劾，同黨同僚也紛紛要求他辭職，聲望幾近跌至谷底；葛謨也對是否競選第四任期不予表態。