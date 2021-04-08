要白宮「回報」？ 蓋茨被爆曾向川普爭取全面特赦
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查，紐約時報引述兩名知情人士報導，前總統川普任期尾聲的最後幾周，多年來大力挺川，還曾連署為川普爭取諾貝爾和平獎的蓋茨認為川普應該有所回報，私下聯絡白宮，要求川普全面提前特赦(blanket pre-emptive pardons)他以及另一名國會盟友的任何犯罪刑責。
川普7日否認這項報導，表示蓋茨「從來不曾要求我特赦」；川普在簡短聲明中也寫道，蓋茨已經嚴正否認指控。這份聲明是蓋茨性醜聞爆發以來，川普首次發表評論。
紐時報導，消息人士指出，就在同一段期間，蓋茨公開呼籲川普大規模赦免，阻斷政敵的「嗜血」政治追殺，當時司法部從一起蓋茨友人在佛州遭起訴的案件裡發現蓋茨的可疑行為，調查人員開始詢問蓋茨身邊人士，調查重點包括蓋茨曾與17歲少女發生性行為，明顯觸犯性販賣法律。
目前無法得知白宮或蓋茨當時是否知道司法部正在調查，或蓋茨是否還為其他人爭取特赦；知情人士說，蓋茨並未告知白宮助理他可能因涉嫌性販賣而遭調查中，白宮律師與白宮官員檢視了蓋茨的請求內容後，覺得沒必要幫蓋茨提供全面提前特赦，以免留下不良先例。
知情人士說，白宮助理將蓋茨的請求轉達給川普，至於蓋茨是否親自與川普討論過特赦問題，則無法確知。川普卸任前的幾個月裡，總共特赦或免罪了數十名盟友及親信。
蓋茨性醜聞爆發以來，幾位川普身邊人士紛紛指出，當時蓋茨要求白宮幫忙集體特赦，可能是想對自己日後可能曝光的犯罪行為未雨綢繆；白宮幕僚當時認為，已經擔任三屆眾議員的蓋茨，想要利用多年來吹捧川普的關係，讓川普在卸任前動用總統權力，為蓋茨做人情。
2016年共和黨初選期間，蓋茨原本支持佛州前州長傑布‧布希(Jeb Bush)，但後來轉投川普競選陣營，在共和黨內很快因此聲名大噪，成為川普最強而有力的辯護者之一。
蓋茨已透過發言人否認曾因司法部調查而向白宮私下要求特赦。
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