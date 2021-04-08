要白宮「回報」？ 蓋茨被爆曾向川普爭取全面特赦

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨爆出醜聞後，又傳曾向川普爭取特赦。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)涉嫌與未成年少女性交易而遭聯邦調查局(FBI)調查，紐約時報引述兩名知情人士報導，前總統川普 任期尾聲的最後幾周，多年來大力挺川，還曾連署為川普爭取諾貝爾和平獎的蓋茨認為川普應該有所回報，私下聯絡白宮 ，要求川普全面提前特赦(blanket pre-emptive pardons)他以及另一名國會盟友的任何犯罪刑責。

川普7日否認這項報導，表示蓋茨「從來不曾要求我特赦」；川普在簡短聲明中也寫道，蓋茨已經嚴正否認指控。這份聲明是蓋茨性醜聞爆發以來，川普首次發表評論。

紐時報導，消息人士指出，就在同一段期間，蓋茨公開呼籲川普大規模赦免，阻斷政敵的「嗜血」政治追殺，當時司法部 從一起蓋茨友人在佛州遭起訴的案件裡發現蓋茨的可疑行為，調查人員開始詢問蓋茨身邊人士，調查重點包括蓋茨曾與17歲少女發生性行為，明顯觸犯性販賣法律。

目前無法得知白宮或蓋茨當時是否知道司法部正在調查，或蓋茨是否還為其他人爭取特赦；知情人士說，蓋茨並未告知白宮助理他可能因涉嫌性販賣而遭調查中，白宮律師與白宮官員檢視了蓋茨的請求內容後，覺得沒必要幫蓋茨提供全面提前特赦，以免留下不良先例。

知情人士說，白宮助理將蓋茨的請求轉達給川普，至於蓋茨是否親自與川普討論過特赦問題，則無法確知。川普卸任前的幾個月裡，總共特赦或免罪了數十名盟友及親信。

蓋茨性醜聞爆發以來，幾位川普身邊人士紛紛指出，當時蓋茨要求白宮幫忙集體特赦，可能是想對自己日後可能曝光的犯罪行為未雨綢繆；白宮幕僚當時認為，已經擔任三屆眾議員的蓋茨，想要利用多年來吹捧川普的關係，讓川普在卸任前動用總統權力，為蓋茨做人情。

2016年共和黨初選期間，蓋茨原本支持佛州前州長傑布‧布希(Jeb Bush)，但後來轉投川普競選陣營，在共和黨內很快因此聲名大噪，成為川普最強而有力的辯護者之一。

蓋茨已透過發言人否認曾因司法部調查而向白宮私下要求特赦。